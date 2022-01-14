По информации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), трейдеры не планируют повышать цены в январе-феврале, рассказал "РГ" президент ассоциации Герман Зверев.

Активные продажи фактически остановились и возобновятся только ближе к праздникам - Масленица, 23 февраля и 8 марта. Да и тогда резкий скачок цен маловероятен, так как цена ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян.

"По этой же причине, по нашим оценкам, рост доставки, скорее, окажет влияние на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен", - добавил эксперт.

По его словам, стоимость доставки рыбопродукции по железной дороге сильно выросла и остается на высоком уровне. Тариф на железнодоржную перевозку Владивосток-Москва сейчас зафиксировался на уровне 27 рублей за кг. Это более чем в два раза выше тарифа аналогичного периода прошлого года (13 января 2021 года - 12-13 рублей за кг.). А оптовые цены на икру горбуши в ЦФО находятся в пределах 4200-4500 рублей за кг, что почти на 10% больше, чем в январе 2021 года.

По мнению Германа Зверева, большое влияние на российские цены на икру оказывает растущая продовольственная инфляция в мире. Кроме того, сейчас наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран. Просели в 2021 году запасы на главном икорном рынке в мире - в Японии, поэтому в 2021 году поставки красной икры туда выросли.

"Все эти факторы вызывают нестабильность в оптовом и розничном сегменте, которая отражается на ценах", - заключил эксперт.

При этом в России нет недостатка в красной икре. В 2021 году российские рыбаки добыли 540 тыс. тонн тихоокеанских лососей - это около 25 тыс. икры. при емкости российского рынка в 14-18 тыс. тонн.

В Росрыболовстве отчасти разделяют эту точку зрения, добавляя, что одна из причин подорожания икры - необоснованное завышение стоимости продукта посредниками.

Ранее "Ведомости" сообщили о том, что поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на повышение цен на свою продукцию от 7 до 30% в зависимости от вида продукции, упаковки и т.д. В качестве причины дефицитом икры на рынке и удорожанием логистических услуг. Еще в октябре прошлого года стало известно, что красная икра подорожала до исторического максимума, преодолев отметку в 5 тыс. рублей за кг.