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14.01.2022 06:57
Рубрика: Общество

Эндокринолог Потешкин предупредил о наборе веса при коронавирусе

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коронавирусная инфекция может заметно повлиять на вес. Прибавка за период болезни может составить до 15 процентов от общей массы тела. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога, доцента кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Юрия Потешкина.

Фото: iStock
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По оценкам эксперта, чаще всего пациенты во время болезни набирают дополнительные килограммы, происходит это из-за двух факторов. Во-первых, практически все пациенты с подтвержденным COVID-19 сталкиваются с гиподинамией. В период болезни они не могут выходить из дома, что значительно влияет на двигательную активность. Второй важный фактор - изменение рациона питания. Люди стремятся порадовать себя вкусной едой и получить дополнительную энергию. По факту это приводит к росту употребления большего чем обычно количества жиров.

По оценкам эксперта, прибавка может составить 10-15 процентов от собственного веса.

Избавляться от лишних килограммов эндокринолог советует уже после полного выздоровления, в период реабилитации. Если набор веса был небольшим, то вернуть прежний вес можно за месяц, главное вернуть себе физическую активность и перейти на более легкую пищу.

В то же время, если болезнь протекает не бессимптомно, то во время острой фазы пациенты могут и похудеть. Юрий Потешкин говорит, что это не какая-то особенность коронавируса, люди часто теряют вес при остром течении болезни. Стоит насторожиться, если человек худеет, что называется, на глазах. А если потеря веса непринципиальная, то главная задача в этот период - поддержать организм, чтобы у него были силы на борьбу с инфекцией. Во время болезни пациенты аппетит может быть снижен, врач советует есть пищу, богатую длинными углеводами и белками. Даже в минимальном количестве такая еда даст запас необходимой энергии.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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