ФСБ задержала в России группу хакеров после сообщения спецслужб США

ФСБ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях провела спецоперацию против группировки хакеров известной как "REvil".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.

Американские коллеги сообщили в ФСБ информацию о лидере преступного сообщества, а также о его причастности к внедрению вирусов в сайты зарубежных высокотехнологичных компаний и дальнейшем вымогательстве денег за дезактивацию вирусов.