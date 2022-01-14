ФТС назвала главную проблему в торговле между странами ЕАЭС

Главная задача в товарообороте между странами ЕАЭС заключается в обеспечении единства таможенного регулирования на территории Союза. Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

"На Россию приходится 85% всей внешней торговли ЕАЭС, и нужно выравнивать те моменты, когда участники внешнеэкономической деятельности пытаются использовать территории соседних государств для входа на российский рынок, занижая таможенные и налоговые платежи", - отметил он в своем выступлении на сессии Гайдаровского форума.

По его словам, в Стратегию-2025 развития ЕАЭС внесен соответствующий пункт по достижению единого стандарта таможенного администрирования во всех странах Союза. Стандарт должен обеспечить добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности возможность проходить контролирующие процедуры быстро и безболезненно. При этом вся сила контроля будет направлена на тех, кто пытается нарушать таможенные правила, подчеркнул Давыдов.

По словам представителя ФТС, создать благоприятные условия для свободного движения товаров позволяет автоматизация таможенных процедур. В первой половине января 2022 года, автовыпуск экспортных деклараций составил 58%, а импортных - 28%. Порядка 40% всех деклараций выпускаются полностью автоматически, а процесс таможенного декларирования становится практически незаметным для участников ВЭД.

"На декларирование товаров отводится четыре часа, поэтому мы контроль стараемся перенести на этап после выпуска товаров. Наши мобильные группы на постоянной основе работают над пресечением незаконного оборота немаркированных товаров. Так, например, за прошлый год было выявлено более 700 тысяч пар немаркированной обуви, свыше 50 миллионов пачек нелегальных сигарет", - подчеркнул Давыдов.

Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.