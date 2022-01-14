Генерал-майор ВКС России обвиняется в получении пятимиллионной взятки

Один из высокопоставленных сотрудников Минобороны России подозревается в совершении коррупционного преступления. Речь идет о начальнике Радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майоре Андрее Кобане.

По некоторым данным, уже бывшем. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере - часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, размер взятки 5 миллионов рублей. За что именно генерал ее получил или пытался получить, пока не известно. Известно лишь, что взяткодателем выступил гендиректор Нижегородского научно- исследовательского института радиотехники.

Сегодня 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Кобана. Это означает, что задержан он был ранее, и мера пресечения, связанная с заключением, уже была избрана в отношении него. То есть, от начала расследования прошло как минимум 2 месяца. Но стало известно об этом громком коррупционном деле только сегодня. По данным информагентств, дело возбудили в ноябре прошлого года. Тогда же его задержали.

Впрочем представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков отмечает, что следствие пока еще "в самом начале". "Возможно, потом, когда будут проведены все необходимые следственные действия, в деле появятся новые эпизоды", - цитирует ТАСС его слова.

Согласно материалам, оглашенным в суде, Кобан не признает себя виновным. Однако, следствие утверждает, что причастность генерал-майора к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскных мероприятий, проведенных с участием оперативников ФСБ.

В суде сообщили, что Кобану уже предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки. Суд уже арестовал имущество обвиняемого.

Андрей Кобан назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году. Радиотехнические войска - это род войск ВКС, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране госграницы в воздушном пространстве.