Гинцбург рассказал, как перенес заражение "омикроном"

Люди, которые привились "Спутником V", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сослался на собственный опыт: ученый был инфицирован "омикроном", но благодаря вакцинации не заболел.

"Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне", - сообщид ученый РИА Новости.

Он уточнил, что решил сдать тест, вернувшись из-за рубежа. "Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", - сказал Гинцбург, подтвердив, что перенес инфицирование бессимптомно, хотя тестирование показало высокие титры вируснетрализующих антител к "омикрону".

Ситуацию ученый оценивает однозначно: сработала вакцинация "Спутником V".