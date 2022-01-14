Гиперзвуковую ракету рекомендовали принять на вооружение кораблей ВМФ

Долгожданное для ВМФ событие произошло спустя три недели после того, как президент России Владимир Путин сообщил о залповом пуске "Циркона". Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". На деле это означает, что после необходимых в таких случаях процедур, новейший ракетный комплекс официально войдет в арсенал военных моряков - пока им будут оснащать наши боевые корабли.

Серийное производство такого оружия - дело небыстрое и непростое. Поэтому еще в конце августа военное ведомство на форуме "Армия-2021" заключило с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" контракт на поставку ракет 3М22 российскому ВМФ. Как позже заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, контракт этот носит долгосрочный характер.

Известно, что первым штатным носителем "Цирконов" станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Корабль имеет на борту 16 универсальных пусковых установок УКСК 3С14. Они подходят как для стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", так и для пуска "Цирконов".

Что касается оснащения гиперзвуковым оружием атомных подлодок проекта 885 "Ясень" и "Ясень-М", то, по данным источника ТАСС, решение по ним примут после завершения испытаний крылатой ракеты с борта субмарины. Два таких пуска прошлой осенью успешно провел экипаж атомохода "Северодвинск". Была информация, что испытательные стрельбы из-под воды моряки продолжат.

Крылатая ракета "Циркон" способна осуществлять длительный полет со скоростью около 9 Махов

"Циркон" - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет со скоростью около 9 Махов, с маневрированием в плотных слоях атмосферы и использованием по всему маршруту тяги собственного двигателя. Испытания свидетельствуют, что "Циркон" с одинаковой эффективностью может поражать как надводные, так и наземные цели, расположенные на большой дальности от места пуска.