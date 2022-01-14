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Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 18:43
Рубрика: Экономика

Глава ФНС: Личным кабинетом налогоплательщика пользуются более 40 млн человек

Текст: Анастасия Селиванова

Личным кабинетом налогоплательщика пользуется более 40 млн млн человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн. Об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января

"Это полные изменения привычки по уплате налогов. Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат", - заявил Егоров на Гайдаровском форуме.

"Раньше я считал, что налоговое администрирование - это "я-налоговая". На самом деле это не так - администрирование начинается у плательщика, - поделился мнением Егоров. - Если ты не понимаешь, как у него работает, то ты эти потоки данных нормально обработать не сможешь".

В отношении бизнеса ФНС также придерживается цифровизации налогового администрирования: внедрение системы АСК НДС позволило контролировать движение этого налога. За счет создания прозрачной среды стало понятно, как идут товарные потоки, участвующие в формировании добавленной стоимости. На сегодня это позволило сократить возмещение более 95% НДС за срок менее месяца, говорит Егоров.

"Мы могли оставить это только контрольной процедурой. Но если ты держишь в голове, что есть ценность в том, чтобы сократить издержки, тогда ты ее ищешь и в этой области. Есть много различных решений, но самое главное - вопрос вектора. Для нас он четко сформулирован: мы стараемся быть незаметными, комфортными, определенными, сформировать систему доверия к нам, нашим институтам и механизмам, по которым мы считаем налоги для экономики", - заявил глава ФНС России.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

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