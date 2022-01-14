Глава Минфина назвал способ повысить производительность труда

Повышение производительности труда и внедрение в экономику новых технологий позволит подстегнуть наблюдающийся сейчас в России дефицит рабочей силы. Такую точку зрения высказал в выступлении на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

"Дефицит рабочей силы сейчас как раз подстегнет к росту производительности труда. То есть всегда говорим, что если у нас есть дешевый ресурс, то нет никакого резона внедрять новые технологии, энергосбережение. То же самое и здесь. Это надо поддержать", - считает Силуанов.

В целом российская экономика сейчас имеет дело с целым комплексом рисков, отметил министр финансов. Среди них он упомянул ESG-повестку (включает трансформацию экономики и бизнеса, связанную с климатическими изменениями, социальной ответственностью и корпоративным управлением, так или иначе завязанную на "зеленый" энергопереход - "РГ"), геополитику и торговый протекционизм. Причем эти факторы будут мешать росту не только российской, но и мировой экономики, уточнил Силуанов.

"Ответы должно правительство давать, что мы поставим на карту снижение акционерных рисков. Деньги же есть сейчас, прибыли большие, огромные прибыли. Вопрос, чтобы эти прибыли пошли в новые рабочие места, в новые производства и так далее. И здесь вопрос защиты собственности, гарантии макростабильности: инфляции, курсовые, налоговые и так далее. Мы должны это более четко бизнесу сказать", - подчеркнул Силуанов.

С этим согласилась глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, нужно обеспечить предсказуемость правил в экономике, "в том числе ценового регулирования". В своем выступлении на Гайдаровском форуме она подчеркнула, что энергопереход - это мощный, долгосрочный и структурный проинфляционный фактор. Она пояснила, что энергопереход разгоняет инфляцию из-за того, что экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже.

"По сути дела, ESG-фактор - это такой длящийся будет шок предложения, аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 1970-х годах", - сказала Набиуллина.