Голикова назвала число неблагополучных по COVID-19 регионов

Число заболевших коронавирусом растет в 37 регионах, а в 21 заболеваемость уже превысила средние значения по стране. Об этом заявила вице-президент Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

Она напомнила, что в первую неделю Нового года наблюдалось снижение почти на 20% числа инфицированных. Однако в первые пять дней после праздников выявлено рекордное число - более 96 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области.

Резкое увеличение заболевших связано и с приходом "омикрона", говорит вице-премьер. В четверг зафиксировано 783 случая заражения новым штаммом, более половины - в Москве.

С 10 января число инфицированных "омикроном" возросло в 2,3 раза. Учитывая его контагеозность, оно будет расти, подытожила Голикова.