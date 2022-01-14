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14.01.2022 19:07
Рубрика: Общество

Голикова подтвердила, что штамм "омикрон" вытеснит "дельту"

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Омикрон"-штамм с большой вероятностью вытеснит "дельту" в России, заявила вице-президент Татьяна Голикова на брифинге в правительстве. По ее словам,в стране уже зарегистрировано 783 случая заражения "омикроном", больше половины заболевших - в Москве. "Столичный регион, как всегда, принимает на себя первый удар", - сказала она. Голикова подчеркнула, что с 10 января число инфицированных новым вариантом коронавируса в столице увеличилось в 2,3 раза.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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В целом заболеваемость COVID-19 снова начала расти, отмечает вице-премьер. В 21 регионе она уже превысила средние показатели по стране. В числе самых неблагополучных регионов Голикова назвала Москву, Московскую и Белгородскую области, Ненецкий автономный округ и Чеченскую республику, где отмечается снижение коллективного иммунитета. Наиболее благоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и Чукотском автономном округе, в которых коллективный иммунитет превысил 80%.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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