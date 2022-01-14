Голикова уточнила, кто может оформить ковид-сертификат по антителам

С 1 февраля оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами могут переболевшие коронавирусом или привитые иностранными вакцинами россияне и иностранные граждане, если они подтвердят наличие антител к COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

По ее словам, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года сдавали тест на коронавирус и у которых он был положительным. "Получить сертификат со сроком действия один год эти граждане могут, сдав сегодня тест на антитела", - сказала вице-премьер.

На полгода сертификат оформят также тем, кто официально коронавирусом не болел, но предположительно мог перенести заболевание бессимптомно, а потому имеет иммунитет к нему. Но это также необходимо подтвердить антителами. "Таким гражданам сертификат выдается только на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они переболели", - подчеркнула Голикова. Она рекомендовала им через полгода все-таки сделать прививку.

На полгода могут также получить ковидный сертификат граждане, привитые иностранными вакцинами. Это связано с тем, что пока у России с другими государствами нет взаимного признания сертификатов вакцинации. Эффективность прививки, сделанной зарубежным препаратом, нужно также будет подтвердить наличием антител.