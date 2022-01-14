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14.01.2022 02:29
Рубрика: Власть

Гранты президента получили почти две тысячи социальных НКО

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 7(8655)
Около двух тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций получат в виде грантов более четырех миллиардов рублей. Треть победителей конкурса ранее не получали такую поддержку.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко провел вчера заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. На первый в этом году подобный конкурс было подано 10 484 заявки, до независимой экспертизы допустили чуть более десяти тысяч.

Фото: mos.ru
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Победителями стали 1942 организации. Они получат в общей сложности 4 миллиарда 35 миллионов рублей. Еще почти 3,3 миллиарда НКО привлекут для своих инициатив самостоятельно в качестве софинансирования. Высокой среди победителей остается доля региональных НКО - 88,4 процента. Популярными грантовыми направлениями стали:

- "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" - 376 инициатив на сумму 713,2 миллиона рублей;

- "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" - 316 проектов на 710,6 миллиона;

- "Сохранение исторической памяти" - 253 проекта на 549,5 миллиона.

Самый большой грант в 56 миллионов рублей, рассказал Сергей Кириенко, получит "Русфонд" на реализацию проекта "Доставка жизни". Он ориентирован на помощь людям, нуждающимся в пересадке костного мозга. Сотрудники фонда будут подбирать неродственных доноров по всему миру и приглашать их в Россию для трансплантации. Проект планирует найти доноров для 200 больных.

Самый маленький грант (121 тысяча рублей) уйдет в Ярославль "Центру исследования джаза". В рамках проекта "Ярославский джаз в лицах" пройдет восемь творческих встреч с исполнителями разных поколений.

Многим участникам конкурса надо отдать должное за их упорство. Так, с двенадцатой попытки победителем стала некоммерческая организация "Ихтирам" из Башкортостана. Она получит более 472 тысяч рублей на проект "Пункт проката технических средств реабилитации "Забота". Средства необходимы для приобретения тростей, ходунков, кресел-колясок, которыми смогут воспользоваться люди с инвалидностью.

С 1 февраля Фонд президентских грантов начнет принимать заявки на второй конкурс социальных проектов

Одиннадцатая заявка стала успешной для организации "Добро рядом" из села Лямбирь. Их проект называется "Золотой возраст". Пожилым жителям села будут проводить регулярные спортивные занятия, среди них скандинавская ходьба, йога, игра в шахматы. НКО предоставят почти 493 тысячи рублей.

Заявки на конкурс приходили из самых разных, порой очень удаленных уголков страны. Село Саскылах расположено в 1300 километрах от Якутска, практически у моря Лаптевых. Местной районной общественной организации Якутская община "Урун кун" выделено 250 тысяч рублей на проект "Кукольный театр сказки анабара". Для семей с детьми будут проводить занятия в кукольном театре, причем подготовка к спектаклям включает шитье костюмов, изучение эвенкийского и долганского языков.

Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 февраля. Тогда же начнется прием заявок на второй конкурс президентских грантов.

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