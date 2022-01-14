Из Черногорию в Россию экстрадирован мошенник, присвоивший 100 миллионов рублей

В Россию из Черногории по запросу Интерпола экстрадировали Николая Каймакчи, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что он в составе организованной группы участвовал в подготовке фиктивных документов о результатах финансово-хозяйственной деятельности нескольких фирм в Ростове-на-Дону.

В документах содержались ложные сведения о совершенных сделках, что давало право этим компаниям на возмещение НДС из федерального бюджета. Предоставив декларации в налоговые органы, Каймакчи с соучастниками незаконно завладели суммой в размере около 100 миллионов рублей.

Мошенническая деятельность группы была раскрыта, когда сообщники пытались получить очередное возмещение налога на добавленную стоимость подконтрольной организации в размере более 60 миллионов рублей за второй квартал 2014 года. Тогда было возбуждено уголовное дело, но Каймакчи скрылся от следствия, и в декабре 2019 года на основании запроса Главного управления МВД России по Ростовской области его объявили в международный розыск.

В результате взаимодействия НЦБ Интерпола, МВД России и компетентных органов Черногории в феврале 2021 года фигурант был задержан и помещен под стражу. В международном аэропорту Подгорицы 14 января его передали представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву.