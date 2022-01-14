Кабмин упростит применение кодов ОКВЭД для малого и среднего бизнеса

Правительство намерено упростить применение кодов ОКВЭД, чтобы облегчить малому и среднему бизнесу доступ к господдержке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!".

Сами предприниматели обратили внимание главы кабмина, что не все смогли воспользоваться помощью, поскольку по ОКВЭД не относились к отраслям экономики, признанным пострадавшими от пандемии, хотя по факту могли проходить по всем критериям.

По словам Мишустина, подготовлена концепция по совершенствованию порядка применения кодов ОКВЭД, благодаря которой предпринимателям станет проще определять основные и дополнительные виды экономической деятельности. "Новый подход упростит существующие процедуры для бизнеса", - заверил премьер.

Специальный сервис Федеральной налоговой службы, который позволит предпринимателям выбирать ОКВЭД по результатам своей деятельности, заработает с 1 января 2023 года, рассказал глава правительства на встрече с представителями семейных предприятий.