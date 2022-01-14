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"Кинопоиск" примет участие в создании фильма Гая Ричи с Джилленхолом

Новости
    14.01.2022, 15:40
Текст:   Юлия Авакова
Гай Ричи Фото: Carl Court/Getty Images Гай Ричи Фото: Carl Court/Getty Images
Гай Ричи Фото: Carl Court/Getty Images

Компания "Кинопоиск" станет сопродюсером и дистрибьютором всех прав в РФ и СНГ нового фильма Гая Ричи под предварительным названием "Переводчик", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук отметила, что Ричи занимает первое место среди самых популярных режиссеров пользователей "Кинопоиска", что соответствует общероссийской тенденции - в нашей стране каждый новый фильм Ричи становится хитом в кинопрокате и лидером просмотров среди подписчиков "Плюса" на "Кинопоиске". В силу этого уже на ранней стадии производства было принято решение об установлении отношений на началах партнерства с STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора.

Филипук также отметила, что данное решение является важным стратегическим шагом, так как знаменует работу на международном рынке, тем более важно партнерство с режиссером мирового уровня, каким Ричи, без сомнения, является.

Съемки "Переводчика" начнутся 24 января, главным героем остросюжетной истории станет сержант армии США, попавший в засаду вместе с афганским переводчиком. Роль американского военного воплотит Джейк Джилленхол.

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