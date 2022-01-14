Лавров: Москва не рубила концы в отношениях с ЕС

Москва не рвала отношений с ЕС и готова к дополнительному общению с шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Это подтвердил на большой ежегодной пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы знаете, мы общались с Жозепом Боррелем в прошлом году, готовы общаться дополнительно", - подчеркнул Лавров. Речь, в частности, идет о беседе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которая состоялась в декабре "на полях" СМИД ОБСЕ в Стокгольме. Тогда стороны подтвердили, что не избегают друг друга. "Но я напомнил: мяч на стороне Евросоюза, мы не рубили концы в наших связях", - резюмировал министр.

По словам Сергея Лаврова, теперь все зависит от того, "насколько Боррелю разрешат возобновить диалог с Российской Федерацией и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты".