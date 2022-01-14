Лавров: Москва ждет от Анкары разъяснений слов помощника президента об ОДКБ

Российские власти ждут от своих турецких коллег разъяснений комментария помощника президента Турции, который осудил использование сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости