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14.01.2022 13:26
Рубрика: Власть

Лавров: Москва ждет от Анкары разъяснений слов помощника президента об ОДКБ

Текст: Дмитрий Кулемякин
Российские власти ждут от своих турецких коллег разъяснений комментария помощника президента Турции, который осудил использование сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

"В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Ранее помощник главы Турции Ихсан Шенер осудил использование сил ОДКБ в Казахстане.

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