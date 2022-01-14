Лавров о миротворцах ОДКБ: Надо держать порох сухим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал на большой пресс-конференции недавние беспорядки в Казахстане и задействование миротворческого контингента ОДКБ.

"Я считаю, что в ситуации, которая сложилась в Казахстане, президент Казахстана обратился к своим союзникам в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности, в полном соответствии с уставом ОДКБ. Она продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма и весьма эффективными и оказались весьма и весьма востребованными", - заявил Лавров.

Он также выразил надежду, что "больше не придется применять этот опыт". "Но надо держать порох сухим, если русскую пословицу применить. Не дай Бог, что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ", - резюмировал министр.