Лавров: Путин посетит открытие ОИ в Пекине и проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля - в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ уточнил, что переговоры лидеров РФ и Китая будут охватывать весь спектр отношений.

"Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведем свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня", - добавил министр.