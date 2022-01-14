Лавров: РФ продвигает взаимное признание сертификатов о вакцинации

Глава МИД РФ Сергей Лавров на большой ежегодной пресс-конференции рассказал о том, как обстоит дело с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от коронавируса с другими государствами.

"Мы продолжаем в наших контактах с зарубежными партнерами разъяснять очевидную практическую значимость инициативы президента Владимира Путина, которую он выдвинул на саммите Группы двадцати в октябре, о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - подтвердил министр. По словам Лаврова, "с целым рядом стран такие договоренности уже достигнуты".

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения планирует в феврале 2022 года провести в России инспекцию в рамках процедуры включения вакцины "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Это станет возможным, если из РФ поступит вся необходимая документация, заявил в Женеве директор департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Роджерио Гаспар.