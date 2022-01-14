Лавров: РФ продвигает взаимное признание сертификатов о вакцинации

Новости

Набиуллина оценила уровень инфляции без повышения ключевой ставки 13:33
Мишустин заявил о постепенном восстановлении в России сектора МСП 13:28
Росфинмониторинг: Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень террористов и экстремистов 13:27
Силуанов: Рост ВВП в 3% должен сопровождаться ростом доходов граждан 13:17
Лавров: Москва не рубила концы в отношениях с ЕС 13:15
Жена президента Франции опровергла слухи о том, что является трансгендером 13:06
Лавров: Путин посетит открытие ОИ в Пекине и проведет переговоры с Си Цзиньпином 12:59
В Росрыболовстве оценили риски дефицита и роста цен на икру 12:59
Мишустин: Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП 12:57
Мишустин: В России возрождаются традиции семейного бизнеса 12:49
Чернышенко призвал мобилизовать единую службу 122 по COVID-19 во всех регионах 12:48
Глава Минфина назвал способ повысить производительность труда 12:42
В Краснодаре экстренно сел самолет из-за приступа у ребенка 12:37
Большинство россиян уверены, что им не доплачивают 12:24
Пожар произошел в храме Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах 12:17
Лавров: НАТО продолжает заманивать новых членов 12:15
Вышел трейлер первого сериала Данилы Козловского "Карамора" 12:02
Лавров: Очный саммит "пятерки" СБ ООН пройдет после улучшения эпидобстановки 12:01
Оперштаб: В Москве выявлено 5 712 новых случаев COVID-19 11:35
Рослесинфорг подготовит документы для "лесного" кадастрового учета 11:21
"Кинопоиск" выступит сопродюсером и дистрибьютором нового фильма Гая Ричи 11:20
Клишас оценил поправки к закону о QR-кодах 11:11
В Подмосковье могут начать маркировать домашних собак 11:09
Более 110 миллионов записей внесли москвичи в Дневник здоровья электронной медкарты 10:59
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 12:53
Рубрика: Власть

Лавров: РФ продвигает взаимное признание сертификатов о вакцинации

Текст: Екатерина Забродина
Глава МИД РФ Сергей Лавров на большой ежегодной пресс-конференции рассказал о том, как обстоит дело с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от коронавируса с другими государствами.

"Мы продолжаем в наших контактах с зарубежными партнерами разъяснять очевидную практическую значимость инициативы президента Владимира Путина, которую он выдвинул на саммите Группы двадцати в октябре, о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - подтвердил министр. По словам Лаврова, "с целым рядом стран такие договоренности уже достигнуты".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Минздрав будет устанавливать срок действия ковидных сертификатов при медотводах

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения планирует в феврале 2022 года провести в России инспекцию в рамках процедуры включения вакцины "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Это станет возможным, если из РФ поступит вся необходимая документация, заявил в Женеве директор департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Роджерио Гаспар.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Володин призвал конгрессменов США подумать о последствиях нападок на Россию
Генерал-майор ВКС России обвиняется в получении пятимиллионной взятки
Рябков о военной инфраструктуре РФ на Кубе и в Венесуэле: Не хочу ничего исключать
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни