Лавров: РФ ждет ответа США по гарантиям безопасности и готова к любым событиям

Российская сторона пока ждет ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. При этом Москва "готовится к любому развитию событий". Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на большой ежегодной пресс-конференции, которая началась на Смоленской площади в гибридном формате. Часть российских и иностранных журналистов будут участвовать в ней онлайн.

По словам главы МИД, "в мире накапливается конфликтный потенциал". В Москве настаивают, что "страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий".

"Всем понятно, что ситуация не улучшается... Западные коллеги... взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, - заявил Лавров. - Те, кто не присоединяется к "междусобойчиками" и коалициям "передовиков", диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами".

По словам министра, РФ ожидает от Запада именно письменных гарантий безопасности, в частности, отказа от дальнейшего расширения НАТО и продвижения ее военной инфраструктуры на восток, а не устных политических заявлений.