Лавров: У РФ нет привычки зазывать другие страны в союзники

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о том, может ли Казахстан быть приглашен в Союзное государство России и Беларуси. Об этом министра спросили на большой пресс-конференции об итогах российской дипломатии. По словам министра, у России нет привычки искусственно зазывать кого-то в союзники.

"У нас нет такой привычки кого-то приглашать​​​. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем (такой запрос - прим. "РГ"), и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди", - парировал Лавров.

Глава российской дипломатии также отметил, что миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе властей республики, и контингенты уже покидают страну после завершения своей миссии - в отличие от американских войск в Ираке, которые остаются там даже после того, как иракских парламент потребовал их ухода.