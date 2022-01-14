Новости

В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1948 года 14:56
Силуанов: Федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом 14:53
Путин поддержал предложение поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева 14:53
Бойкова считает, что могла избежать глупой ошибки на ЧЕ по фигурному катанию 14:52
В Ельцин Центре вандал повредил картину из коллекции Третьяковки 14:44
Минфин анонсировал новый план борьбы с коронавирусом 14:41
Лавров: У РФ нет привычки зазывать другие страны в союзники 14:37
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Бенине 14:30
Собранные по бюджетному правилу деньги могут вернуть в экономику 14:27
Премьер Австралии поддержал решение аннулировать визу теннисиста Джоковича 14:22
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана 14:10
В первые рабочие дни в Москве выявили 266 нетрезвых водителей 13:59
Новый основной парашют ВДВ передали на госиспытания 13:48
Минобрнауки: Планов введения сертификата о вакцинации для посещения вузов нет 13:47
Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла от COVID-19 13:45
МИД: Путин посетит открытие Олимпиады в Пекине и встретится с Си Цзиньпином 13:39
Мишустин заявил о постепенном восстановлении в России сектора МСП 13:28
Росфинмониторинг: Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень террористов и экстремистов 13:27
Силуанов: Рост ВВП в 3% должен сопровождаться ростом доходов граждан 13:17
Лавров: Москва не рубила концы в отношениях с ЕС 13:15
Жена президента Франции опровергла слухи о том, что является трансгендером 13:06
Лавров: Путин посетит открытие ОИ в Пекине и проведет переговоры с Си Цзиньпином 12:59
В Росрыболовстве оценили риски дефицита и роста цен на икру 12:59
Мишустин: Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП 12:57
Умерла вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 14:37
Рубрика: Власть

Лавров: У РФ нет привычки зазывать другие страны в союзники

Текст: Екатерина Забродина

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о том, может ли Казахстан быть приглашен в Союзное государство России и Беларуси. Об этом министра спросили на большой пресс-конференции об итогах российской дипломатии. По словам министра, у России нет привычки искусственно зазывать кого-то в союзники.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Лавров рассказал о "красных линиях" по Украине

"У нас нет такой привычки кого-то приглашать​​​. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем (такой запрос - прим. "РГ"), и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди", - парировал Лавров.

Глава российской дипломатии также отметил, что миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе властей республики, и контингенты уже покидают страну после завершения своей миссии - в отличие от американских войск в Ираке, которые остаются там даже после того, как иракских парламент потребовал их ухода.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации Союзное государство России и Беларуси

Главное сегодня

Лавров о расширении НАТО: Терпению России пришел конец
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана
Чернышенко призвал мобилизовать единую службу 122 по COVID-19 во всех регионах
Генерал-майор ВКС России обвиняется в получении пятимиллионной взятки
Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла от COVID-19
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни