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14.01.2022 22:24
Рубрика: Культура

Lindemann, LP и Laibach изменили даты концертов в России из-за COVID-19

Текст: Александр Алексеев
Тилль Линдеманн, планировавший выступить в Москве 28 января с группой Lindemann, где поет в свободное от карьеры в Rammstein время, не приедет в Россию. В сольном проекте он голосит не только на немецком, но и на английском, порой отходя от маршевых ритмов и исполняя даже жесткие лирические, кипящие эмоциями и самоиронией романсы. И, конечно, все билеты были давно распроданы, но ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило Линдеманна перенести очередной визит в Россию.

Организатор гастролей, компания Volcov Pro, сделала по этому поводу официальное заявление:

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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- Уважаемые зрители! Эпидемиологическая обстановка в Европе и США резко ухудшается, что накладывает ограничения на международные перелеты, а также въезд и пребывание иностранных граждан на территории РФ, а проведение концертов в период роста заболеваемости в России может быть небезопасным для всех участников.

В заявлении также говорится, что "в данных обстоятельствах проведение тура Тилля Линдеманна в обозначенные сроки становится невозможным. В связи с этим, а также в целях предотвращения угрозы распространения нового штамма COVID-19, мы вынуждены объявить о переносе концертов в Новосибирске и Москве на новые даты. Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание".

Ожидается, что теперь Тилль Линдеманн выступит в столичном зале Adrenaline Stadium только 11 декабря 2022. А в "Экспоцентре" Новосибирска чуть раньше - 5 декабря 2022 года. Как уточняют организаторы: "все ранее купленные билеты остаются действительными на новые даты".

Также перенесен визит в России культовой индастриал-группы Laibach.

Кстати

На неопределенную дату пока передвинуты гастроли певицы Джейн Биркин. А кудесница рок-эпатажа Лаура Перголицци (она же LP) - объявила, что приедет в Москве не 13 февраля, а только 26 сентября.

Блюз-рокеры Kaleo из-за пандемии намерены теперь выступить в столичном Adrenaline Stadium только через полгода - 16 октября.

А шведских рэп-металлистов из Clawfinger стоит ждать и того позднее - вместо февраля они споют в Санкт-Петербурге и Москве - соответственно, 29 и 30 октября.

Между тем

А вот Nazateth в рамках мирового тура 22 февраля все равно планируют спеть в Москве. Не отменили и не перенесли даты концертов также Гару, Green Day и Deep Purple.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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