Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

На снимках с Марса заметили таинственную пурпурную пыль

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU
Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU

Красная пыль полностью окутывает поверхность Марса и витает в воздухе. Но марсоход NASA Perseverance обнаружил полосы нехарактерного для планеты цвета. Пурпурная пыль замечена почти везде, куда заглядывал марсоход.

Фото: cnsa.gov.cn
Китай опубликовал серию новых снимков Марса

Пурпурные пятна заметили на камнях разного размера и форм в кратере Джезеро, который образовался в результате падения метеорита миллиарды лет назад. Об этом пишет National Geographic. Когда-то на этом месте было озеро, а сейчас кратер со странными отпечатками. Отмечено, что все время, пока Perseverance находится на Марсе, он бродит по кратеру, пятна заметили почти на каждой остановке его маршрута. Но на снимках с других аппаратов никогда не было пурпурной пыли.

Объяснение происхождения загадочных пятен способно дать подсказки о прошлом Марса, в том числе о наличии на нем жизни. Пигментация могла закодировать информацию об окружающих условиях в своем химическом и минеральном составе. Если эта догадка верна, то ученые смогут реконструировать окружающую среду, которой уже давно нет. Пятна также указывают и на другие доказательства жизни, ведь на Земле микробы создают подобные каменные покрытия.

Анализы, которые делает марсоход, показывают, что пурпурный слой камней более мягкий и химически отличается от пород ниже. Согласно данным с одной камеры марсохода, покрытия содержат оксиды железа, с другой - водород и магний.

Присутствие водорода предполагает, что формированию пурпурных пятен поспособствовала вода. Оксид железа также указывает на воду, а поэтому впоследствии получится установить, как долго вода заполняла кратер и какой химический состав был у озера. Не исключено, что пятна связаны с жизнью, в суровых марсианских условиях скалы могут быть укрытием микробов.

Поделиться
Фото: Andrea Isella/Rice University
#Просто космос

Астрономы выяснили, почему Земля не стала суперземлей

Фото: ТАСС
#Просто космос #Конструкторы России

115 лет назад родился легендарный Главный конструктор Сергей Королев

Фото: pixabay
#Наука ПРО #Просто космос

Ученые впервые увидели взрыв красного сверхгиганта, создающего золото

Фото: Российские космические системы
#Просто космос

За космическим мусором будут следить фотоны