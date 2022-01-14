На снимках с Марса заметили таинственную пурпурную пыль

Красная пыль полностью окутывает поверхность Марса и витает в воздухе. Но марсоход NASA Perseverance обнаружил полосы нехарактерного для планеты цвета. Пурпурная пыль замечена почти везде, куда заглядывал марсоход.

Пурпурные пятна заметили на камнях разного размера и форм в кратере Джезеро, который образовался в результате падения метеорита миллиарды лет назад. Об этом пишет National Geographic. Когда-то на этом месте было озеро, а сейчас кратер со странными отпечатками. Отмечено, что все время, пока Perseverance находится на Марсе, он бродит по кратеру, пятна заметили почти на каждой остановке его маршрута. Но на снимках с других аппаратов никогда не было пурпурной пыли.

Объяснение происхождения загадочных пятен способно дать подсказки о прошлом Марса, в том числе о наличии на нем жизни. Пигментация могла закодировать информацию об окружающих условиях в своем химическом и минеральном составе. Если эта догадка верна, то ученые смогут реконструировать окружающую среду, которой уже давно нет. Пятна также указывают и на другие доказательства жизни, ведь на Земле микробы создают подобные каменные покрытия.

Анализы, которые делает марсоход, показывают, что пурпурный слой камней более мягкий и химически отличается от пород ниже. Согласно данным с одной камеры марсохода, покрытия содержат оксиды железа, с другой - водород и магний.

Присутствие водорода предполагает, что формированию пурпурных пятен поспособствовала вода. Оксид железа также указывает на воду, а поэтому впоследствии получится установить, как долго вода заполняла кратер и какой химический состав был у озера. Не исключено, что пятна связаны с жизнью, в суровых марсианских условиях скалы могут быть укрытием микробов.