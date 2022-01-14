Meta грозит штраф в 3 млрд долларов за незаконный сбор данных

Коллективный иск на 2,3 миллиарда фунтов (более 3 миллиардов долларов) против Meta Platforms поступил в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Великобритании. Компанию (ранее она называлась Facebook) обвинили в незаконном сборе персональных данных 44 миллионов британских пользователей соцсети, который велся с 2015 по 2019 год.

Как уточняет The Guardian, в иске говорится, что Meta получила миллиарды фунтов за использование данных в рекламных целях. Пользователи обязаны были предоставить их для того, чтобы получить доступ к соцсети. По мнению юриста Лизы Ловдал Гормсен, компания забирала личные данные без должной компенсации для пользователей. Последние просто не понимали, что эта сделка для них несправедлива.

Представители Meta с обвинением не согласны. Они уточнили, что пользователи получают доступ к соцсети бесплатно и понимают, какую именно информацию предоставляют платформе. Компания, в свою очередь, вкладывает значительные средства в техническое обеспечение ее работы.