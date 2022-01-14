Минэкономразвития планирует запустить систему верификации "зеленых" проектов в 2023 году

Устойчивое развитие и энергопереход к углеродной нейтральности в современном мире - одна из ключевых задач государственного уровня. С текущего года вступил в силу закон об обязательной нефинансовой отчетности крупных компаний, а сразу несколько крупнейших банков страны, инициировали создание клиентских платформ и объединений бизнеса, предлагая компаниям решения в сфере ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Перспективы и необходимость развития ESG в России обсудили на сессии "ESG-повестка: роль финансовых институтов", которая прошла в рамках Гайдаровского форума-2022 в РАНХиГС.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов отметил, что ESG сегодня - это новый инструмент конкурентной борьбы, и роль государства заключается в создании необходимых условий для трансформации и развития этого направления в нашей стране. К числу подобных мер замминистра отнес, например, закон "Об ограничении выбросов парниковых газов".

"Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" - это вся архитектура, правила игры, весь понятийный аппарат. Наша задача - чтобы уже в этом году у нас все это заработало. Мы создали систему торговли углеродными единицами, систему подтверждения климатических проектов, систему верификации. Уже сейчас аккредитованы четыре российские организации, которые смогут верифицировать углеродную отчетность. То есть, в принципе, мы уже готовы к трансформации", - пояснил замминистра. Он добавил, что министерство активно работает над расширением числа национальных верификаторов "зеленых" проектов и выразил надежду, что этот инструмент заработает к 2023 году. "Мы к 2023 году создадим нашу систему верификации, это точно, и запустим наши зеленые проекты. Надеемся, что мы должны успеть", - резюмировал замглавы Минэкономразвития.

Председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский привел данные исследований рейтинговых агентств, согласно которым лишь 6% топ-менеджеров в России имеют полное представление об ESG, а 58% ничего не знают об этом. "Для того, чтобы ESG перестало быть механизмом сдерживания и стало конкурентным преимуществом, национальной экономике и национальному бизнесу необходимо как можно быстрее адаптироваться к требованиям ESG-повестки", - сказал руководитель АГТ. По мнению Лащевского, ключевыми драйверами ESG-повести в России являются государство и банки, которые способны мотивировать национальный бизнес перейти к проактивной позиции в разработке и реализации своих ESG-стратегий.

Первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Ксения Юдаева отметила необходимость определения так называемых "коричневых" компаний, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. По её мнению, их целесообразно "стимулировать к трансформации и диверсификации баланса путем финансирования финансово-устойчивых "зеленых" проектов".