Миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан

Миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии, переброшенные в Казахстан несколько дней назад, покинули Алма-Ату. Для транспортировки людей и техники задействованы четыре самолета Ил-76 ВКС России, информирует ТАСС.

Напомним, входящие в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) страны шестого января 2022 года приняли решение ввести военные подразделения в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки в республике, охваченной массовыми беспорядками.

Российские военные охраняли основные стратегические объекты в районе Алма-Аты.

А 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана.

Первые подразделения российских десантников вернулись домой в четверг на четырех самолетах Ил-76МД, сообщили в Минобороны РФ.