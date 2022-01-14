Миротворцы в Казахстане получили опыт взаимодействия в борьбе с терроризмом

В четверг, 13 января, миротворцы ОДКБ провели парад в честь окончания миссии в Казахстане. Церемония проходила в Алма-Ате на плацу военного института сухопутных войск.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, обращаясь к военнослужащим, заявил: "Перед вами стояла простая и важная цель: оказать содействие братской стране в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности. И вы с честью выполнили эту миссию". Зась подчеркнул, что миротворческая операция в Казахстане стала первым реальным применением Коллективных сил ОДКБ. Миротворцы наглядно показали, что государства Организации готовы в любых условиях в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности. "Продемонстрировали, что оборонный потенциал ОДКБ является высокоэффективным и реально действующим", - подчеркнул Станислав Зась.

Он также отметил четкие действия военно-транспортной авиации ВКС России, которая перебросила в район проведения операции более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники. В общей сложности выполнено более 108 рейсов.

Для Казахстана была принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка союзников по ОДКБ, которая была незамедлительно оказана. "Вопреки насаждаемым некоторыми нашими недругами негативным оценкам деятельности ОДКБ, наша организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений, которые, как известно, иногда смерти подобны", - сказал Станислав Зась.

Первые четыре борта с российскими десантниками из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ 13 января прилетели из Алма-Аты в Иваново

По его словам, каждый из союзников внес вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ. В ее составе успешно действуют профессионально подготовленные миротворческие контингенты всех стран этой Организации.

Командующий группировкой ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков в свою очередь подчеркнул, что миротворцы быстро обеспечили безопасность граждан и гарантировали работу стратегических объектов в Казахстане. "Плечом к плечу миротворцы встали на защиту братского казахского народа, не позволив преступным и террористическим группировкам посягнуть на конституционный строй и целостность Казахстана", - подчеркнул Сердюков. Он поблагодарил руководство минобороны Казахстана за решение вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента.

Более ста миротворцев ОДКБ по приказу министра обороны Казахстана Мурата Бектанова наградили медалями "За вклад в международное сотрудничество". Сразу после парада часть военнослужащих сразу отправилась к самолетам ВКС РФ для отправки на родину.

Вчера же первые четыре борта с 72 российскими десантниками и 10 единицами техники прибыли из Алма-Аты в Иваново. Миротворцев встретили как героев. Полковник Александр Шипов из 98-й дивизии ВДВ сказал, что десантники доказали: для гвардейцев "крылатой пехоты" нет задач невыполнимых.

Тем временем

Вчера в режиме видео-конференц-связи состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны ОБДК. В нем приняли участие главы военных ведомств России генерал армии Сергей Шойгу, Армении - Сурен Папикян, Беларуси - генерал-лейтенант Виктор Хренин, Казахстана - генерал-лейтенант Мурат Бектанов, Киргизской Республики - генерал-майор Бактыбек Бекболотов, Республики Таджикистан - генерал-полковник Шерали Мирзо.

"Министры обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сообщили в Секретариате ОДКБ. По итогам заседания было подписано совместное решение об организации возвращения воинских контингентов государств - членов ОДКБ в пункты постоянной дислокации.

Подготовил Юрий Гаврилов