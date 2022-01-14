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14.01.2022 12:57
Рубрика: Экономика

Мишустин: Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП

Текст: Владимир Кузьмин

Кабинет министров сохранит льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия". В 2021 году всем МСП снизили их размер с части зарплат, которая превышает МРОТ - с 30 до 15 процентов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Это решение позволило малому и среднему бизнесу в прошлом году сэкономить около 480 миллиардов рублей. Такая мера сохранится и в будущем", - сказал глава правительства.

Из других мер поддержки, задействованных на волне пандемии коронавируса, Мишустин выделил программу "ФОТ 2.0". Компаниям, сохранившим занятость, списали более 430 миллиардов рублей. На смену ей пришла программа "ФОТ 3.0", кредит по которой можно было получить до конца прошлого года.

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