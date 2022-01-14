Мишустин: В России возрождаются традиции семейного бизнеса

В России возрождаются традиции семейного бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По данным Торгово-промышленной палаты, примерно три четверти малых и средних компаний России - именно семейные предприятия, которые достигли серьезного уровня благодаря упорному труду всех членов семей, подчеркнул глава правительства, выступая на форуме семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия".

Семейный бизнес является основой экономик многих стран, заметил Мишустин. "Именно такие компании составляют две трети от общей численности предприятий во всем мире, обеспечивают до 70-90 процентов годового глобального валового внутреннего продукта в этих странах и от 50 до 80 процентов занятости", - привел он данные.

Для западных экономик строить семейное дело - это обычная практика, сказал премьер. Из таких предприятий со временем выросли целые корпорации. В России же ситуация несколько отличается, хотя, по словам Михаила Мишустина, в XIX веке и начале XX века развитие нашей страны определяли семейные подряды.