Мишустин заявил о постепенном восстановлении в России сектора МСП

Сектор малого и среднего предпринимательства России постепенно восстанавливается после нескольких волн пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В реестре субъектов МСП зарегистрировано свыше миллиона вновь созданных в 2021 году предприятий. То есть на 20 процентов больше, чем на начало прошлого года. Это говорит о том, что деловая активность возобновляется", - подчеркнул он на форуме семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!".

Правительство системно занимается вопросами, которые волнуют небольшие компании, заверил Мишустин. Продолжится господдержка, прежде всего в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На его реализацию в бюджете этого года заложено около 65 миллиардов рублей. Больше половины, уточнил премьер, пойдет на льготное кредитование.