Мошенники используют короткие видео в соцсетях для фишинга

Исследователь проанализировал 50 каналов на YouTube, которые используют чужой контент, и обнаружил что такие "авторы" привлекли более 3 млн подписчиков и получили 3,2 млн просмотров. Мошенники используют украденные короткие видео для рекламы сомнительных продуктов для похудения и т.д. Специалисты по безопасности рекомендуют очень внимательно относится к ссылкам, публикуемым в "историях" на YouTube и Instagram, а также коротких видео в TikTok.

"Злоумышленники используют множество различных способов привлечения трафика на свои мошеннические схемы, - говорит Евгений Егоров, ведущий аналитик Group-IB Digital Risk Protection. - И одна из них - эксплуатация популярного видео-контента. Ссылки на мошеннические ресурсы могут сокращаться через специализированные сервисы, из-за чего пользователю бывает сложно понять, куда его в итоге перенаправят - и скорее всего он окажется на мошенническом, фишинговом или вредоносном ресурсе".

Поэтому, если вы решились перейти по ссылке из видео, стоит внимательно проанализировать адрес сайта, на который вы были переадресованы. "Проверьте доменное имя подозрительного ресурса - обычно мошенники используют созвучные с популярными брендами доменные имена. Не будет лишним проверить дату регистрации доменного имени и поискать отзывы о нем на сайтах-отзовиках", - добавляет эксперт.

Сомнительные ресурсы никогда не будут выдаваться в первых строках поисковиков, и негативные отзывы о мошеннических сервисах можно найти в интернете. "Если пренебрегать правилами кибербезопасности, переходы по подобным ссылкам могут обернуться кражей ваших данных и их использованием в схемах финансового обмана, вплоть до вывода денег с банковских карт, оформлением на вас кредитов и т.п", - объясняет Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар".

Социальные сети борются с таким явлением, однако речь идет о внушительных объемах, поэтому не всегда это получается делать оперативно, утверждает Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

"Во-первых, пользователи больше доверяют контенту в социальных сетях и мессенджерах (к спаму и подозрительным письмам в почте большинство уже относится настороженно, с соцсетями и мессенджерами ситуация иная). Во-вторых, мошенники зачастую публикуют сообщения в соцсетях якобы от знаменитостей, крупных брендов, используя при этом их имиджи и видео (их контент) - это также способствует тому, что пользователи охотнее переходят по размещенным под такими сообщениями ссылкам. В-третьих, мобильный контент очень виральный, и мошенники это понимают: пользователи зачастую сами делятся сомнительными сообщениями со своим списком контактов", - заключает специалист.