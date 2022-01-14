Музыка нас связала: как саундтрек влияет на зрительский успех фильмов и сериалов

В кино все должно быть прекрасно: захватывающий видеоряд, грамотный монтаж, убедительная игра актеров, виртуозные движения камеры, завораживающие визуальные эффекты, сценарий, режиссура, диалоги и, конечно же, саундтрек, который цепляет с первых нот и добавляет к тому, что мы видим и слышим, новую гамму ощущений и эмоций. Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева уверена: музыка - это усилитель популярности фильма или сериала, а от грамотно выбранного саундтрека зависит не только коммерческий успех, кинопродукта, но и его место в истории.

Проверенными временем хитами мировой киноиндустрии стали музыкальные композиции из тарантиновских "Бешеных псов", "Криминального чтива" и "Убить Билла", киносерии про Джеймса Бонда, франшиз "Звездные войны", "Индиана Джонс", "Терминатор", культовых картин "На игле", "Карты, деньги, два ствола", "Назад в будущее", "Форрест Гамп", "Миссия невыполнима", романтических драм "Амели", "Титаник", "Телохранитель", боевиков Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", шедевры Эннио Морриконе и Ханса Циммера из голливудских фильмов разных лет. Список можно продолжать, уходя все дальше в историю кинематографа до тех пор, когда в нем появился звук.

В последнее десятилетие, когда мировая киноиндустрия стала оперировать гораздо большими цифрами в бюджетах и доходах, чем когда-либо раньше, ценность саундтрека стала запредельно высокой. За это время вышло несколько знаковых фильмов и сериалов, популярности которых способствовала качественная музыка. На этом поприще особенно отличился Ханс Циммер - живой классик, без сочинений которого кино, образно говоря, по-прежнему осталось бы черно-белым и немым.

"Интерстеллар" (2014)

Про саундтрек к научно-фантастической эпопее Кристофера Нолана хочется сказать отдельно: без преувеличения, это классика от Ханса Циммера вселенского масштаба, и не только потому, что музыка звучит во время сцен в космосе на границе галактик. Как известно, космическое пространство представляет собой вакуум, где по определению не может быть звука и царит абсолютная тишина. Но если допустить антинаучную мысль о том, что там что-нибудь когда-нибудь зазвучит, то это однозначно должна быть органная музыка "Интерстеллара".

"Не время умирать" (2021)

Свежий пример удачного выбора саундтрека, претендующего на то, чтобы стать классикой, относится к одной из самых кассовых картин года - новому релизу бондианы, заработавшему в мировом прокате $774 млн. Гениальный Ханс Циммер и юная Билли Айлиш составили убойный тандем, после чего 007-блокбастер был обречен на успех. Причем создатели картины в самый разгар производства картины по причине творческих разногласий заменили автора оригинальной музыки Дэна Ромера (известен по музыке к сериалу "Хороший доктор" и мультфильму "Лука") на Ханса Циммера и в итоге не прогадали. А Билли Айлиш в возрасте 18 лет с заглавной песней фильма "No Time to Die" стала самым молодым исполнителем флагманской музыкальной темы за всю историю бондианы и выиграла "Грэмми".

"Дюна" (2021)

В еще одном кинохите 2021 года тоже звучит музыка Ханса Циммера, ставшая сюрпризом для фанатов композитора. Немецкий мастер решил написать нетипичный для своего авторского стиля саундтрек. Для жанра, в котором выдержана музыка к "Дюне", Циммер придумал слово "антигрув". В поисках вдохновения композитор отправился в штат Юта, где бродил по пустыне и записывал окружающие его звуки, которые впоследствии были включены в композиции. Целью композитора было создание внеземной, потусторонней музыки, что называется, не из этого мира. Человеческий голос стал одним из важнейших музыкальных инструментов при создании саундтрека. Были записаны многочисленные варианты женского и мужского голосов, представлявшие собой неразборчивые звуки. Хор из 32 человек, которым Ханс Циммер дирижировал по видеосвязи, исполнил кавер-версию песню "Eclipse" группы Pink Floyd. Кроме того, впервые в сочинении Циммера была использована волынка. Уникальные звуки, синтезированные специально для саундтрека "Дюны", по замыслу автора, призваны отправить зрителя за пределы фильма и вообще нашей планеты, подарить аудитории ощущения, которые она раньше не испытывала. Эту музыку сложно описать конкретными эпитетами: она то тревожная, то легкая или порывистая, как ветер в пустыне, то пронзительная и чувственная, как женский голос.

"Довод" (2020)

На шведского композитора Людвига Йоранссона, автора саундтрека к фантастическому боевику Кристофера Нолана, была возложена миссия двойной важности: написать музыку к первому блокбастеру, который выйдет в широкий кинопрокат после длинного локдауна 2020 года, и сделать это не хуже Ханса Циммера, который предпочел "Доводу" работу над музыкальным сопровождением "Дюны". Йоранссон наполнил картину композициями в своих излюбленных жанрах электроники, психоделики, хип-хопа и джаза, что идеально подошло к загадочному кинопроизведению мистификатора Нолана. Как результат - номинация саундтрека на "Золотой глобус", достойный бокс-офис фильма при ограничениях по количеству зрителей в кинотеатрах ($363,6 млн) и высокие оценки музыкальных критиков.

"Метод" (2015-2021)

Детективный сериал стал одним из первых российских кинопродуктов, права на которые приобрел крупнейший международный онлайн-кинотеатр Netflix. Он был замечен на глобальном рынке не только за качественный и смелый сюжет в духе лучших образцов психологического триллера, но и за сочный саундтрек, придающий "Методу" играющий c чувствами и нервами зрителей дополнительный драматизм и страх. Автором семи треков, звучащих в сериале, стал бывший новосибирский диджей, а ныне кинокомпозитор Ростислав Пименов, работающий под псевдонимом Райан Оттер. Он не признает границ между музыкальными жанрами, что хорошо заметно в "Методе". Танцевальная музыка, синти-поп, готика, электронная битовая музыка, рок-н-ролл, панк-рок, тревожная или романтическая симфония - как ни старайся определить стили его треков, важным будет только одно: сделать так, чтобы просмотра "Метода" зритель запомнил на всю жизнь. Фильмы и сериалы с саундтреками Райана Оттера активно идут на экспорт: помимо "Метода" это купленные Netflix сериалы "Троцкий", "Sпарта", "Фарца" и фильм "Гоголь. Начало", права на который приобрел онлайн-кинотеатр Amazon Prime.

"Игра престолов" (2011-2019)

Невыносимая жестокость и реалистичность сериала не зацепила бы многочисленных поклонников по всему миру без музыкальных баллад немецкого композитора иранского происхождения Рамина Джавади. Заглавную тему он написал после многочасового прослушивания афганского смычкового инструмента ребаба - восточной разновидности лютни. Его мелодику он перенес на виолончель и получился низкий, тяжелый, "темный", "средневековый" звук, из которого родилась композиция, предвещающая для зрителя цареубийства, казни, пытки, интриги, любовь, предательство и мрачную атмосферу, которая сделала сериал популярным. Джавади активно использовал в саундтреке губную гармошку, армянскую флейту дудук, японские и индонезийские барабаны, духовой инструмент австралийских аборигенов диджериду, чтобы представить мир, показанный в сериале, мифическим, далеким от современной обыденности, экзотическим, чужим и пугающе волшебным.

"Человек-паук: Нет пути домой" (2021)

Саундтрек к кинохиту Marvel написал Майкл Джаккино - лауреат "Оскара", "Эмми" и "Грэмми". Список его киноработ поразит даже самого искушенного киномана: "Мир Юрского периода", "Планета обезьян", "Суперсемейка", "Рататуй", "Доктор Стрэндж", "Монстро". В последние дни уходящего года его саундтрек к новому фильму про Питера Паркера продемонстрировал невиданную силу влияния на зрительское восприятие, переписав историю кино буквально на наших глазах: "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом 2021 года. Кроме того, это первая картина в пандемийную эпоху, чьи сборы перевалили за $1 млрд. "Человек-паук" вернул Голливуду лидерство в мировом кинопрокате, который по итогам 2020 года захватила китайская киноиндустрия. Триумф 23 музыкальных композиций, сочиненных Майклом Джаккино для "Нет пути домой", идеально созвучен с главным посылом самой картины, которую в Америке еще после первого прокатного уик-энда объявили шедевром и включили в топ-15 лучших фильмов всех времен. Зрителей покорила мультивселенная, по законам которой три Человека-паука, сыгранные актерами из всех частей этой кинофраншизы - Тоби Макгуайром, Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом, - объединились в одном фильме для борьбы со злодеями. По такой же схеме композитор создает музыкальные аллюзии и стилизации на композиции из предыдущих фильмов о "паучке", написал саундтрек, близкий к ним по духу, жанру и звучанию, тем самым помогая зрителю вспомнить все то, за что он любит Питера Паркера и его супергеройские приключения.

Саундтрек превратился в нечто более значимое, чем просто музыка в кино. Его можно назвать некоей разновидностью узнаваемого бренда, который вносит весомый вклад в успех фильма или сериала. Случайно услышав знакомую мелодию, человек невольно вспомнит яркую сцену, красивый кадр или эмоции киногероя. И станет очевидно, что без этой музыки зрительская любовь не была бы такой сильной.