На съезде славистов в Сербии идет разговор о статусе русского языка в стране

Новости

20-летний механик погиб на последнем этапе "Дакара" 16:27
В Москве выявили более 700 случаев "омикрона" 16:27
Володин оценил назначение Грызлова послом в Беларуси 16:19
Песков опроверг сообщения об отмене бесплатной прививки от коронавируса 16:10
Стало известно место похорон телеведущего Михаила Зеленского 16:08
Теологов по исламу начали готовить ведущие светские вузы страны 16:07
После аномально низкого давления Москву ждет "барическая пила" 16:05
Светлана Немоляева рассказала о работе с Мягковым и Вознесенской 15:55
ЦРУ поддерживает программу подготовки элитных украинских сил 15:52
Ревакцинацию от коронавируса в ЦВО завершат к 1 февраля 15:47
Один военный ЛНР погиб при обстреле со стороны Украины 15:46
В Саудовской Аравии найдена сеть погребальных аллей из 17 тысяч гробниц 15:31
Евро на бирже превысил 88 рублей впервые с лета прошлого года 15:14
ВОЗ одобрила препарат для лечения от COVID-19 при диабете и гипертонии 15:08
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1948 года 14:56
Силуанов: Федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом 14:53
Путин поддержал предложение поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева 14:53
Бойкова считает, что могла избежать глупой ошибки на ЧЕ по фигурному катанию 14:52
В Ельцин Центре вандал повредил картину из коллекции Третьяковки 14:44
Минфин анонсировал новый план борьбы с коронавирусом 14:41
Лавров: У РФ нет привычки зазывать другие страны в союзники 14:37
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Бенине 14:30
Собранные по бюджетному правилу деньги могут вернуть в экономику 14:27
Премьер Австралии поддержал решение аннулировать визу теннисиста Джоковича 14:22
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 15:38
Рубрика: Общество

На съезде славистов в Сербии идет разговор о статусе русского языка в стране

Текст: Елена Кухтенкова
В Белграде в дистанционном режиме открылся круглый стол, посвященный положению русского языка в Сербии. Дискуссия о популяризации "великого и могучего".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Встреча русистов и изучающих русский язык состоялась на площадке Русского дома в рамках шестидесятого, юбилейного съезда славистов.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Лингвист рассказала о "снежных" словах в русском языке

В программу симпозиума вошел семинар повышения квалификации учителей русского языка "Зимняя школа", сообщает Русский дом в Facebook.

На мероприятие также пригласили различные организации, которые занимаются изучением и преподаванием русского языка, его продвижением и популяризацией в Сербии. В их числе - филиалы Общества славистов Сербии, представители университетской русистики из различных сербских регионов, компании и организации, имеющие образовательные программы, связанные с русским языком (например, Русская гуманитарная миссия), а также посольство России и минпросвещения Сербии.

В планах круглого стола и диалог сербских филологов, которые специализируются на изучении славянских языков, а также специалистов из других стран. Они обсудят литературные и культурологические исследования славянских языков.

Пушкинский конкурс Общество Здоровье

Главное сегодня

Собянин: В заболеваемости коронавирусом в Москве уже начинает доминировать "омикрон"
Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
Евро на бирже превысил 88 рублей впервые с лета прошлого года
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана
Генерал-майор ВКС России обвиняется в получении пятимиллионной взятки
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады