На съезде славистов в Сербии идет разговор о статусе русского языка в стране

В Белграде в дистанционном режиме открылся круглый стол, посвященный положению русского языка в Сербии. Дискуссия о популяризации "великого и могучего".

Встреча русистов и изучающих русский язык состоялась на площадке Русского дома в рамках шестидесятого, юбилейного съезда славистов.

В программу симпозиума вошел семинар повышения квалификации учителей русского языка "Зимняя школа", сообщает Русский дом в Facebook.

На мероприятие также пригласили различные организации, которые занимаются изучением и преподаванием русского языка, его продвижением и популяризацией в Сербии. В их числе - филиалы Общества славистов Сербии, представители университетской русистики из различных сербских регионов, компании и организации, имеющие образовательные программы, связанные с русским языком (например, Русская гуманитарная миссия), а также посольство России и минпросвещения Сербии.

В планах круглого стола и диалог сербских филологов, которые специализируются на изучении славянских языков, а также специалистов из других стран. Они обсудят литературные и культурологические исследования славянских языков.