Названа ошибка, которую нельзя допускать при зарядке смартфона

Заряжая смартфон, очень важно использовать проверенные или собственные адаптер питания и зарядный кабель, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

При использовании чужих кабелей или публичных USB-розеток возникает риск кражи персональных данных со смартфона, рассказали специалисты агентству. Хакеры могут получить доступ даже к защищенным хранилищам данных.

Так, по словам исследователя мобильных угроз "Лаборатории Касперского" Виктора Чебышева, главный риск при использовании USB-розеток заключается в том, что пользователю неизвестно, какое оборудование находится "по ту сторону".

Он отметил, что если использование некачественных зарядных устройств может просто повредить устройство, то зарядная станция, к которой подключен компьютер, способна похитить данные со смартфона или установить на него вредоносное ПО. Достаточно подключить к такой USB-розетке незаблокированный смартфон.

Чебышев также призвал не использовать чужие зарядные кабели - теоретически в них можно вмонтировать устройство для удаленной передачи данных.

Лучший инструмент для зарядки - собственные кабель и блок питания или внешний аккумулятор, добавил эксперт.