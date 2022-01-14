Новак: Доля солнца и ветра в энергобалансе России вырастет до 12%

Перед Россией стоит задача увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе солнца и ветра с сегодняшнего 1% до 12% к 2050 году, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме.

Также должна вырасти доля атомной энергетики с 20% до 25%. Среди новых направлений, Новак отметил, в первую очередь, развитие водородной энергетики, а также малой атомной энергетики.

Говоря о перспективах отрасли захоронения углерода, он подчеркнул, что многие российские компании уже работают в этом направлении, но пока существующие технологии коммерчески неэффективны. При этом в России после добычи нефти и газа в недрах остаются пустоты, которые оптимально подходят под закачку CO2. Если в будущем эти технологии будут удешевляться, то вполне вероятно, что эта сфера деятельности станет рентабельна, считает Новак.