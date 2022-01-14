Новак: Мировое энергопотребление за 15-20 лет вырастет на 30%

Мировая экономика растет, как и потребление энергии, которое в ближайшие 15-20 лет вырастет на 30%. Поэтому к энергопереходу необходимо подходить сбалансировано и поэтапно, чтобы он не стал тормозом для экономического развития и не создал проблемы социального характера. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, в первую очередь, при энергопереходе нужно думать об энергобезопасности. Доля углеводородов - нефти, газа и угля, конечно будет снижаться, но она все равно останется большой. Сейчас они занимают около 85% в энергобалансе, к 2040-2050 году она уменьшится где-то до 70%, считает Новак.

При этом он подчеркнул, что энергопереход неизбежен, но процесс будет достаточно длительный и займет несколько десятилетий.