Новак: С рынка традиционной энергетики Россия уйдет последней

Российская традиционная энергетика конкурентоспособна и поэтому с рынка мы уйдем последними, но необходимо диверсифицировать производство, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, российские компании уже этим занимаются. Они активно развивают производство сжиженного природного газа (СПГ), нефтехимию и газохимию - наши новые экспортные направления, которые будут востребованы в ближайшие годы на мировом рынке.

Новак отметил, что у России один из самых чистых топливно-энергетических балансов в мире, учитывая не только производство электроэнергии, но и транспорт, а также использование нефтепродуктов. В нем доля угля и нефти составляет всего 34%. В среднем по миру - их доля выше 50%. В российском энергобалансе очень высока доля атомной энергетики - 20%, такая же доля у гидрогенерации, и порядка 45% занимает газ, который считается переходным к чистым источникам энергии ресурсам.