Новак: Самый перспективный способ получения водорода - из атомной энергии

Самым перспективным способом производства водорода сейчас является его получение, используя энергию атомных электростанций - желтый водород, считает вице-премьер Александр Новак. Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском форуме.

Но самый простой и дешевый сейчас способ - это серый и "голубой водород (метод паровой конверсии метана), производимый из природного газа. Голубой водород - дороже, поскольку требует использования технологий улавливания CO 2 и его последующего захоронения, отметил Новак. Самое дорогое производство зеленого водорода - с использованием энергии полученной на основе солнца и ветра. По мнению вице-премьера, пройдет немало времени пока зеленый водород станет конкурентоспособным.

По словам Новака, Россия очень активно сейчас занимается развитием водородной энергетики, мы мировые лидеры в этом направлении, но объективно сейчас он используется только в производстве удобрений, нефтепродуктов и частично в металлургии. Пока нет рынка, и всего суммарно в мире производится порядка 80 млн тонн водорода. В будущем водород планируется использовать в качестве накопителя больших объемов энергии. В будущем он может быть использован для транспорта, в ЖКХ и в энергетике. Но каким будет этот рынок, пока никто не знает. В перспективе мы могли бы занять около 20% мирового рынка, отметил Новак.

Как уточнил гендиректор компании "Росатом" Алексей Лихачев, сейчас стоимость желтого водорода составляет около 6-8 долларов за килограмм, а рыночная цена - 1,5-2 доллара.