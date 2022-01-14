Новый парашют "Кадет-100" передали на госиспытания

В пятницу пресс-служба холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщила, что новую парашютную систему "Кадет-100" передали на государственные испытания.

Известно, что эту систему создали для замены десантного парашюта Д-10, более двух десятилетий используемого в Российской армии как основного. В конце прошлого года "Кадет" успешно завершил серию летно-конструкторских проверок. После госиспытаний его могут рекомендовать к массовому производству и применению в Вооруженных силах РФ.

Этот парашют, в частности, планируют использовать в качестве средства боевого десантирования подразделений ВДВ. Еще одна функция новой системы - учебная. Разработчики утверждают, что "Кадет-100" отлично подходит для тренировочных прыжков.

Новая парашютная система имеет круглый купол и приспособлена для десантирования военнослужащих в полном снаряжении из летательных аппаратов, идущих на скорости от 140 до 350 км/ ч. Минимальная безопасная высота применения "Кадета-100" ограничена 150 метрами. Это на 50 метров ниже, чем у Д-10. То есть опасность того, что огнем с земли военного уничтожат под раскрытым куполом, существенно меньше.

Максимальная полетная масса под парашютом составляет 160 килограммов. У парашюта Д-10 данный показатель - 140 кг. То есть, прыгая с "Кадетом", военный сможет нести значительно больший груз. Среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30 - 35 метров от земли у этой системы не превышает 5 м/с. А горизонтальная скорость - не более 3,5 м/с.

Кроме того, "Кадет-100" позволяет десантнику развернуться в любую сторону на 360 градусов, затратив на маневр в воздухе не более 12 секунд. Это поможет избежать схождения с другими парашютистами А еще новая система обладает повышенной стабильностью купола.