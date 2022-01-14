Нутрициолог Дробышева перечислила мешающие похудению ошибки

Нутрициолог Анна Дробышева перечислила ошибки, которые часто совершают стремящиеся похудеть люди.

Первая: недостаточное количество воды. Специалист напомнила, что в сутки надо выпивать не менее 8 стаканов воды, которая удаляет из организма вредные вещества. "Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками", - говорит Дробышева.

Вторая ошибка: недостаток жиров в рационе. Без них не усваиваются жирорастворимые витамины, что заканчивается весьма плачевно - возникают серьезные проблемы со здоровьем. "Важнее сократить количество углеводов, а не жиров", - приводит слова нутрициолога РИА Новости.

Третья ошибка: недостаток белка, который играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жиров. "Включайте белковые продукты в каждый прием пищи. Они должны составлять не менее 1/4 тарелки", - советует Дробышева.

Четвертая ошибка: низкокалорийный завтрак. Начинать день нужно с большого количества еды, а заканчивать легким ужином - идеальный выглядит так: белок плюс клетчатка.