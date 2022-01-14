Отрасль по обработке отходов сможет привлекать кредит под 3,5%

Сократить разрыв между объемами сортировки и утилизации помогут кредиты, которые компании отрасли смогут брать по фактической ставке в 3,5-4,5%. Об этом "РГ" сообщил глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) в кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, доля отходов, проходящих через сортировочные линии, выросла за последний год до 40%. Однако переработка осваивает лишь 4-7% отходов. Из-за такого разрыва многие уже отсортированные фракции приходится вести на полигон. Поддержать переработчиков может принятие закона о расширенной ответственности производителей (РОП) и инфраструктурные кредиты по субсидированным государствам ставкам, считает глава ППК РЭО.

Новый закон о РОП предусматривает полную утилизацию всей использованной тары и частично - самих товаров. Его предполагалось принять еще осенью, чтобы документ вступил в силу с 2022 года. Однако из-за возникших разногласий в правительстве этого сделано не было. Сейчас подготовлена обновленная версия законопроекта, при благоприятном прохождении всех инстанций он вступит в силу в 2023 году.

"В 2021 году был выдан самый большой заем на развитие инфраструктуры отрасли обращения с отходами - в 100 млрд рублей, это беспрецедентно большой объем, столько же было вложено в отрасль за несколько предыдущих лет, - сказал Буцаев. - Правительство позволило нам субсидировать до 90% ключевой ставки Центробанка, поэтому компаниям достаются деньги под 3,5%-4,5% годовых, в то время как рыночные ставки превышают 10%. За счет таких же займов в 2022 году будут созданы, в том числе, десятки предприятий, перерабатывающих стекло, резину, пластик в конечную продукцию: элементы городского благоустройства или, например, новые мусорные баки. Пока в стране есть только один такой завод".

Большие надежды Буцаев возлагает на климатические проекты компаний, которые смогут сокращать свой углеродный след за счет мероприятий в сфере обращения с отходами. По его словам, пока что в таксономию "зеленых" проектов не включены полигоны захоронения отходов, хотя там в процессе гниения выделяется много метана - парникового газа, климатическая "токсичность" которого в 20-30 раз выше, чем у углерода. Сейчас готовятся необходимые изменения в нормативные документы, после чего сторонние компании смогут принести в отрасль инвестиции в рамках климатических проектов.