Пандемию коронавируса связали с ростом ожирения среди детей

С начала пандемии коронавирусной инфекции индекс массы тела детей по всему миру, стал стремительно расти. Это обстоятельство вызывает серьезную обеспокоенность у медицинского сообщества, сообщает The Lancet в спецвыпуске, посвященном диабетологии и эндокринологии.

Проанализировав данные Национальной программы измерения детей правительства Великобритании, авторы издания пришли к выводу, что за период пандемии число детей в Соединенном королевстве, которые страдают ожирением достигло 14,4 процента. В 2019 году их было 9,9. Доля детей, имеющих избыточный вес, но не ожирение, составляет сейчас 13,3 процента. Таким образом, из 10 детей в Великобритании, лишь семеро имеют нормальную массу тела.

Авторы исследования указывают, что растет доля детей с ожирением в том числе и в странах Азии и Африки. Рост случаев ожирения наблюдался во всем мире уже давно, но пандемия этот процесс усугубила.

Связь здесь, как отмечается в публикации, прямая. Коронавирусные ограничения затронули школы по всему миру. Детей периодически отправляют на удаленку, в ряде стран введены жесткие ограничения на посещение общественных мест. Это приводит к тому, что дети значительное количество времени сидят дома. Так, в США среди подростков 12-13 лет, время отдыха, проведенное у гаджетов, в пандемию выросло четырех часов в сутки. Гиподинамия, считают авторы публикации, сыграла значительную роль в росте случаев ожирения среди детей.

Вторым фактором специалисты называют нездоровое питание. Авторы исследования отмечают, что в Великобритании дети из бедных кварталов вдвое чаще страдают ожирением, чем их ровесники, которые живут в обеспеченных семьях. Причина этому, как следует из публикации, кроется в особенностях продуктов низкого ценового сегмента, которые насыщены сахаром, он влияет и на гликемический индекс, провоцируя со временем развитие диабета, и на массу тела. В пандемию, когда финансовое положение граждан ухудшилось по всему миру, малообеспеченные семьи стали делать выбор в пользу наиболее дешевых и вредных продуктов.

В публикации отмечается, что рост ожирения среди детей, не только медицинская, но и социальная проблема, которая требует комплексного решения.