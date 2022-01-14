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14.01.2022 16:04
Рубрика: Общество

Пара колоссальных сфинксов обнаружена в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте совместная археологическая миссия под руководством Хоурига Сурузиана при проведении изысканий в древнем городе Луксоре обнаружила большую коллекцию огромных кусков известняка, в том числе два колоссальных сфинкса.

Фото: T. Kersting/BLDAM
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Как сообщает Ahram Onlain, совместная германо-египетская миссия выполняла археологические работы в храме фараона Аменхотепа III. В результате она обнаружила большую коллекцию огромных известняковых блоков.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, среди находок оказалась пара известняковых колоссов, изображающих самого Аменхотепа III. Они изготовлены в форме сфинксов. Голову фараона венчает царский головной убор под названием "немес". Также фараона отличает царская борода и широкий воротник вокруг шеи.

Сообщатся, что оба колоссальных сфинкса были найдены позади ворот третьего пилона. Раньше их не замечали потому, что они более чем наполовину были погружены под поверхность. Реставраторы уже тщательно очистили головы сфинксов. Остальные части тела и лапы помещены в специальные формы, где и будут на время законсервированы.

Постаменты сфинксов были украшены надписями. Одну из них удалось частично расшифровать. Сохранившаяся часть текста содержит окончание королевского имени, которое переводится как "возлюбленный Амона-Ра". Миссия также обнаружила три бюста и три нижние части статуй богини-львицы Сехмет.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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