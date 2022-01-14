В мире
14.01.2022 12:46
Текст: Тарас Фомченков

Парламентское собрание призвало ЕС дать оценку миграционному кризису

Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России выразили серьезную обеспокоенность миграционным кризисом и сложной обстановкой, которая сложилась на границах Республики Беларусь с государствами Евросоюза - Литвой и Польшей. В своем официальном заявлении, которое опубликовано на сайте Парламентского собрания, законодатели напомнили, что беженцы, часть которых до сих пор находится на границе, являются выходцами из стран Ближнего Востока, где мирная жизнь и основы государственного устройства оказались под угрозой из-за введения воинского контингента НАТО.

"Сложившаяся ситуация является следствием политики агрессивного вмешательства в дела развивающихся стран со стороны Соединенных Штатов Америки и Eвропейского Союза", - говорится в заявлении парламентариев.

Депутаты подчеркивают, что Европейский союз не участвует в разрешении проблемы, и считают недопустимым применение польской стороной спецсредств, в частности, слезоточивого газа, против беженцев. Кроме того, ими озвучена необходимость получения адекватной оценки подобных действий международными организациями и структурами, в чьи обязанности входит отслеживание подобных проявлений. В их числе парламентарии назвали Парламентскую Ассамблею Совета Eвропы, Парламентскую Ассамблею ОБСE, Eвропарламент и другие структуры Eвропейского Союза.

Напомним, действия Латвии, Литвы и Польши в вопросах разрешения миграционного кризиса накануне получили оценку главы Европейского бюро УВКБ ООН Софи Магеннис и еврокомиссара Илвы Йоханссон. Представители ЕС и ООН отметили, что власти этих стран зачастую отказывают организациям, имеющим возможность помочь в разрешении кризиса, в доступе к мигрантам. И сообщили, что с весны 2021 года на территорию Польши, Литвы и Латвии попали восемь тысяч человек, которые просили предоставить статус беженца.

Постановление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с миграционным кризисом на границе РБ и ЕС
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