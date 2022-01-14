Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками 22:19
Венгрия ввела фиксированные цены на продукты на три месяца 22:15
Более 520 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:11
По факту гибели двух рабочих в лифте "Президент-отеля" возбуждено дело 21:54
Два человека погибли в лифте "Президент-Отеля" в Москве 21:06
Сын Елизаветы II лишен королевского патронажа из-за обвинений в домогательствах 20:59
"Газпром" ответил на часть вопросов Еврокомиссии о поставках газа в ЕС 20:53
МИД РФ: Аэропорт Алма-Аты возобновил пассажирские рейсы 20:39
Норвегия уведомила Северный флот РФ об учении Cold Response 2022 20:28
Более 20 зубров погибли, провалившись под лед в Беловежской пуще 20:22
Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака" 20:17
Священник: Купание в проруби без посещения храма теряет смысл 20:14
ФСБ: Сообщения о "минировании" уральских школ пришли из-за рубежа 19:20
В Воронежской области запретили ночную работу общепита 19:11
Россия доставила на Кубу 24 тонны гумпомощи 19:08
Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге 18:57
Камила Валиева: Мировой рекорд - это мотивация 18:48
КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников 18:44
Песков о переговорах по безопасности: Ситуация в целом ясна 18:40
Суд арестовал вице-губернатора Тамбовской области 18:37
Чемпионку мира Щербакову очень расстроило падение на ЧЕ 18:29
В Подмосковье ищут ребенка, написавшего записку с просьбой о помощи 18:26
Кириенко: Более 4 млрд рублей президентских грантов получат почти 2 тысячи НКО 18:25
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей 18:25
Детская песня впервые собрала 10 миллиардов просмотров на YouTube 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)

Перечень изменен

Опубликован 14 января 2022 г.

Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. SANAULLAH GHAFARI* (Dr. Shahab al Muhajir; Shahab Mahajar; Shahab Mohajir; Shahab Muhajer; Shihab Mahajar; Shihab Mohajir; Shihab Muhajer; Shihab al Muhajir), 28.10.1994 г. р., Afghanistan, Afghanistan

Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБДУЛЛАГАДЖИЕВ МУРАД ШАМИЛЬЕВИЧ*, 24.07.1996 г.р. , Г. КИЗЛЯР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

2. АБЛИЕВ ИМАМ БИЙМУРЗАЕВИЧ*, 03.12.1996 г.р. , Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

3. АДЖИЕВА ЛАЗАРИДА РОМАЗАНОВНА*, 10.03.1989 г.р. , СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ;

4. АСТАФЬЕВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ*, 02.01.1974 г.р. , С. ИСАКЛЫ ИСАКЛИНСКОГО РАЙОНА КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ;

5. АШУРАЛИЕВ АББОС МАМАДАЛИ УГЛИ*, 02.05.1997 г.р. , КАСАНСКИЙ РАЙОН КАШКАДАРИЬНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

6. БИРЮКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 24.08.1983 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

7. БИЯНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 01.06.2003 г.р. , Г. ОМСК;

8. БОБОЕВ МАШРАФЖОН АКРАМЖОНОВИЧ*, 27.10.1979 г.р. , РИШТАНСКИЙ РАЙОН ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

9. БОГДАНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ*, 28.03.2002 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

10. БОРЗАЕВ МАК-МАГОМЕД ВАХАЕВИЧ*, 26.06.1987 г.р. , С.КУРЧАЛОЙ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

11. БУРАХЛЯ КАМЕЛ*, 22.08.1958 г.р. , Г. ТЕНИЯ, АЛЖИР;

12. БУХАРМЕТОВ АЛЬБЕРТ ФАРИТОВИЧ, 07.07.1979 г.р. , ГОР.СТЕРЛИТАМАК БАШКИРСКОЙ АССР;

13. ВАНДАХАЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 04.12.1999 г.р., П. ОССОРА КАРАГИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

14. ВЕДЗИЖЕВА МАДИНА РУСЛАНОВНА*, 01.09.2003 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

15. ВОХИДОВ АБДУЛБОСИД ФАРИДУНОВИЧ*, 15.10.1996 г.р., Н.П. НУРАБАД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

16. ГАДЖИЕВ РАУФ РУФЕТОВИЧ*, 29.08.1994 г.р., С. ЕРСИ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

17. ГАДЖИЕВ РИЗВАН САПИГУЛЛАЕВИЧ*, 09.11.1985 г.р., Г. МАДЖАЛИС РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

18. ГАДОЕВ ХОЛЕР МУЛОРАХМОНКУЛОВИЧ*, 13.01.1995 г.р. , СОХСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

19. ГАЙВОРОНСКИЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 25.06.1985 г.р., Г. ПЕНЗА;

20. ГАЙРАБЕКОВ УСМАН АСЛАМБЕКОВИЧ*, 10.10.1985 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

21. ГАПУРАХУНОВ ЗОЙИР ТАХИР УЭЛИ*, 12.03.1994 г.р., П. ЯНГИХАЯТ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. ГИМАЛЕТДИНОВА ФАЙЛАРА БУЛАТОВНА*, 21.08.1985 г.р., Д. НОВОУСМАНОВО БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

23. ГОЛДОБИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, 22.05.1990 г.р., ГОР. ПЕРМЬ;

24. ГОРОХОВСКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 22.09.1974 г.р., ГОР. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

25. ДАУДОВ АСЛАН БАУДИНОВИЧ*, 07.01.1976 г.р., С. СУВОРОВ-ЮРТ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

26. ДОЛГОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 27.11.1988 г.р. , Г. ЮГРА ЮРГИНСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

27. ЕФРЕМОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23.04.1989 г.р. , Г. ПЕРМЬ;

28. ЖУРАЕВ ШЕРОЗИ ХОЛМУРОД УГЛИ*, 19.02.1994 г.р., С. ЧИНОР АЛТЫНСАЙСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

29. ЖУРБЕНКО АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ, 06.10.1990 г.р., Г. КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;

30. ЗАЙНЫШЕВ ЯВДАТ ГАЛЛЯМОВИЧ, 15.01.1960 г.р. , Д. ХАМИТОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

31. ЗАКАРИЯЕВ ЗАКАРИЯ КАРИМУЛАЕВИЧ*, 19.06.1986 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ ДАССР;

32. ИВАШЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 03.09.1960 г.р. , Г. СЫКТЫВКАР КОМИ АССР;

33. ИГНАТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 15.01.1997 г.р., Г. ОРЕЛ;

34. ИПКАЕВА ЗЯЙТУНА АЙСЕЕВНА*, (ИПКАЕВА ЗЕЙТУНА АЙСЕЕВНА), 30.11.1977 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

35. ИСРАПИЛОВА СУМАЯ МАГОМЕДОВНА*, 17.04.1998 г.р., Г. КАИР РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ;

36. КАБИЛОВ МАГОМЕД ГИЛАНИЕВИЧ*, 09.03.1984 г.р., С. САМАШКИ АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

37. КАДИЕВА РАВИЛЯ КАСИМОВНА*, 25.09.1976 г.р. , С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

38. КАДИЕВА ХАЛИДА САЙЯФОВНА*, (БАЗЕЕВА ХАЛИДА САЙЯФОВНА; КАДИЕВА ХАЛИДЯ САЙЯФОВНА), 15.01.1968 г.р. , С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

39. КАЗАНОВ МАРАТ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 05.01.1988 г.р., С. КЫЗБУРУН-3 БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

40. КАМИНСКИЙ ГЛЕБ АНДРЕЕВИЧ*, 18.09.1981 г.р. , Г. МОСКВА;

41. КИНЖИГАЛИЕВ АСХАТ МАХМУДОВИЧ*, 29.07.1993 г.р., П.Г.Т. АЛЕКСАНДРОВ ГАЙ АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

42. КОВАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29.11.2002 г.р. , ГОР. УССУРИЙСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

43. КОКОРЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 06.09.2001 г.р., ГОР. СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

44. КОЛОМИЙКО НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ*, 08.11.2003 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

45. КОМАНДИРОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ*, 05.07.1995 г.р. , Г. СМОЛЕНСК;

46. КОРНИЛАЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 27.06.1990 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

47. КУЗЬМИЧЕВ РУСТЕМ СЕРГЕЕВИЧ*, 17.06.1993 г.р., С. АПАСТОВО АПАСТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

48. КУЛДАШОВ ДАВРОНБЕК ШУКУРУЛЛО УГЛИ*, 24.04.1994 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;

49. КУШБАКОВ ДИНМУХАММАД ШУХРАТОВИЧ*, 20.09.1998 г.р., КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

50. ЛАБАЗАНОВ МАЙКЛ ЮРЬЕВИЧ*, 05.03.1995 г.р. , С. КРУГЛОЛЕССКОЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

51. ЛАПКИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 10.05.1977 г.р., Г. РИГА РЕСПУБЛИКИ ЛАТВИЯ;

52. ЛЕЖНЕВ МАТВЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ*, 03.05.2003 г.р., ГОР. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

53. ЛУГОВОЙ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 29.07.2001 г.р., ГОР. КИЕВ, УКРАИНА;

54. ЛУКМАНОВ НАИЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ*, 06.09.1997 г.р., Г. УФА;

55. МАЗУНИН АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 24.05.1988 г.р., Г. ГУБАХА ПЕРМСКОГО КРАЯ;

56. МАЛАШЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 04.09.1996 г.р., П. МЕРКУЛАЕВКА МАЙКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;

57. МАМАДАМИНОВ МУСЛИМБЕК ЭРКИНЖОНОВИЧ*, 01.05.2001 г.р., КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

58. МАРТЫНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 16.09.1994 г.р., С. ПОРЕЧЬЕ МАКАРОВСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

59. МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 10.07.1986 г.р., П. ПРИМОРСКИЙ Г. ФЕОДОСИИ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;

60. МАХАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 09.10.1976 г.р., С. ЭВОРОН СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

61. МАШРАБОВ АЛИШЕР АДХАМ УГЛИ*, 16.07.1994 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;

62. МИРЗОМУДИНОВ БЕХРУЗ МАХМАДЮНУСОВИЧ*, 20.08.2001 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

63. МОСКАЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 08.10.2003 г.р., Г. ОМСК;

64. МУРГИН АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ*, 30.03.1981 г.р., ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ;

65. МУСАБЕКОВ САМИР ЮСУФОВИЧ, 11.04.1988 г.р., С. ХЛЮТ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

66. МУХАМАТЬЯНОВ РУСЛАН РАДИСОВИЧ*, 11.10.1976 г.р., С. КОРФ ОЛЮТОРСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

67. МЯКУШЕВА НАЗИЛЯ АЙСЕЕВНА*, 01.02.1966 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

68. НАСИБОВ УМАРАСХАБ ДИБИРМАГОМЕДОВИЧ*, 05.12.1960 г.р., С. ЭЧЕДА ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

69. НАСИБОВА ЗОЯ БЕТЕРСУЛТАНОВНА*, 19.05.1961 г.р., С. ВАСИЛЬЕВКА АЛАМЕДИНСКОГО РАЙОНА КИРГИЗСКОЙ ССР;

70. НИГМАТУЛЛИН АРТЕМ ИЛЬГИЗОВИЧ*, (НИГМАТУЛЛИН АРТЁМ ИЛЬГИЗОВИЧ), 16.05.1998 г.р., Г. ТЮМЕНЬ;

71. НИШОНОВ ФАРИДУН СОЛИЖОНОВИЧ*, 14.06.1993 г.р., СОВХОЗ ГУМАНИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

72. ОГУЗ ИНСА СОЛТАН-ХАМИДОВНА*, (ОГУЗОВА ИНЕССА СОЛТАН-ХАМИДОВНА), 23.01.1992 г.р., Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

73. ОЛЕЙНИК ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 01.03.1977 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

74. ОСМАНОВ АСХАБ ОСМАНОВИЧ*, 26.06.2000 г.р., С. КОКРЕК ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

75. ОХАПКИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, 01.05.1962 г.р., Г. ЗАВОЛЖСК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

76. ПАЛАГУТА ИННА ЮРЬЕВНА*, 13.01.1987 г.р., С. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

77. ПАРЧИЕВ МУСТАФА АБУКАРОВИЧ*, 30.04.1997 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

78. ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 26.03.1954 г.р., П. МАГНИТКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

79. ПИСКАРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 30.04.1956 г.р., С. БЕЛЕНИХИНО ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

80. ПОПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29.03.2003 г.р. , Г. ОМСК;

81. ПОПОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 07.10.1985 г.р., СТ. РАЗДОРСКАЯ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

82. САВЕЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 28.06.1983 г.р., Г. АРМЯНСК КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;

83. САФИН ФАРИД НАКИПОВИЧ*, 16.10.1983 г.р., П. ПАРАНЬГА ПАРАНЬГИНСКОГО РАЙОНА МАРИЙСКОЙ АССР;

84. СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 11.06.1962 г.р., Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

85. СКОТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ*, 14.10.1996 г.р., Г. ОСИННИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

86. СКУПОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, 16.03.1995 г.р. , Г. ВОЛГОГРАД;

87. СУББОТИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 14.09.1965 г.р., П. ЧЕРКАССКОЕ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ;

88. СУЛТАНОВ БЕКХАН ЮНУСОВИЧ*, 02.03.1952 г.р., Н.П. КАБАИ-ТАКИР ЦЮРУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

89. ТАЛЫБОВА КАМИЛЯ АБДУРРАХМАНОВНА*, (КАНАШИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА), 08.08.1990 г.р., Г. БЕЛГОРОД;

90. ТАПАЕВ ВИСИТА ЛОМ-БЕКОВИЧ*, 03.05.1998 г.р., Г. УРУС-МАРТАН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

91. ТАРАНЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 12.11.1991 г.р., Г. КЕМЕРОВО;

92. ТУХТАЕВ НАСИМЖОН НОЗИМЖОНОВИЧ*, 05.05.1998 г.р., Г. ИСФАРЫ ИСФАРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

93. УСМАНОВ ОРИФЖОН НОДИРЖОН УГЛИ*, 09.11.1991 г.р., Г. ТАШКЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

94. УХЕЙДА СУЛЕЙМАН ОСМАН*, 01.08.1969 г.р., Г. АЛЬ-ДЖОУФ РАЙОН АЛЬ-КОФРА ГОСУДАРСТВА ЛИВИИ;

95. УЯНАЕВ АЗАМАТ ИЗРАИЛОВИЧ*, 01.10.1984 г.р. , ГОР. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

96. ФАЙЗИЕВ МУХАММАДАЛИ МАНСУР УГЛИ*, 15.03.1991 г.р., КАСАНСКИЙ РАЙОН КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

97. ХАКИМОВ ДАНИЛ ИЛЬДАРОВИЧ*, 11.07.2002 г.р. , ГОР. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

98. ХАСАНЖОНОВ РУСЛАН ХАТАМЖОН УГЛИ*, 01.08.1995 г.р., Г. АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

99. ХОЛБОЕВ АЗАМАТ САГИЗОВИЧ*, 01.01.1993 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

100. ХУДАЙБЕРДИЕВА НАСИПЛИ АБДУРАХМАНОВНА*, 23.07.1991 г.р., С. НОВО-ВЛАДИМИРОВКА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

101. ЧЕРНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 07.01.1971 г.р. , РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ;

102. ЮЛДАШЕВ АЗИЗБЕК АБДИПАТАЛОВИЧ*, 09.03.1988 г.р., Г. КЫЗЫЛ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

103. ЮСУПОВ АДАМ ДЖАМАЛАЙЛОВИЧ*, 22.02.1987 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

104. ЯКИМ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21.10.1983 г.р., Г. ГУБАХА ПЕРМСКОГО КРАЯ;

105. ЯНГАЕВА КАДРИЯ ХАЙДАРОВНА*, 22.09.1999 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

106. ЯНГАЕВА ФАЙРУЗА КАСИМОВНА*, 28.08.1978 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АДАЛАЕВА ПАРСИХАТ САЙГИДУЛБАТАЛОВНА 08.03.1995 г.р., С. БАЛАХАНИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

2. АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 02.07.1959 г.р., С. СВЕТЛЫЙ ЧЕСМЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

3. АХМЕДОВ МОМИН ТУРСУНОВИЧ 24.10.1967 г.р., С ШАРК КАРАСУНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ АССР;

4. БЕРЕЖНОЙ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 25.04.1991 г.р., ГОР. НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

5. БОГОЛЕПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 12.06.1961 г.р., Г. ХАБАРОВСК;

6. БОРЫШЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 13.03.1963 г.р., С. БАРАБА КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

7. ГЕРАСИМОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 24.02.1997 г.р., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД;

8. ГЛАВАТСКИХ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 12.01.1997 г.р., Г. КОПЕЙСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

9. ГОЛАЕВ МУРАТ ЗАУРОВИЧ 22.08.1987 г.р., Г. ТЕБЕРДА КАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

10. ГОРБАТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 07.09.1986 г.р., Г. СЫКТЫВКАР;

11. ЕМЕЛЬЯНОВ РАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 07.03.1982 г.р., Г. НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. ЗАЦАРИННЫЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 19.11.2004 г.р., ГОР. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

13. КАДЫРОВ ГУСЕЙН ЭРЕКЛИЕВИЧ 24.08.1999 г.р., П. ШАМХАЛ Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

14. КАРМАЦКИЙ ЭРИК ИЛЬГИЗАРОВИЧ 14.05.1998 г.р., Г. КАЗАНЬ;

15. КЕБО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 27.02.1987 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

16. КИРГИЗБЕКОВ АСОМИДИН БОТИРОВИЧ (КИРГИЗБЕКОВ АСОМИДДИН БОТИРОВИЧ)14.03.1985 г.р., П. ХАЕТИ-НАВ ЯВАНСКОГО РАЙОНА КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 17.09.1986 г.р., Г. БРЯНСК;

18. КУРБАНОВ МАГОМЕД НАЖМУДИНОВИЧ 05.08.1996 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

19. КУРОЧКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 15.11.2001 г.р., ГОР. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

20. КУСЛИЙ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 09.05.2002 г.р., СТ. ДИНСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

21. МАКАРОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ 21.11.1982 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ;

22. МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 20.03.1990 г.р., Г. КАЗАНЬ;

23. МУРЗИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 02.08.1997 г.р., Г. ТУЛА;

24. МУСАГАДЖИЕВ ДАВУДГАДЖИЯВ АХМЕДХАНОВИЧ 23.08.1986 г.р., С. МАЙДАНСКОЕ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

25. НАЗИМОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 04.05.1965 г.р., ПОС. В-ДАРАСУНСКИЙ ШИЛКИНСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. НАКАСОВА ИРЕЙГАНАТ ГАСАЙНИЕВНА 25.08.1996 г.р., СЕЛО БЕРИКЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

27. НУРГАМЗАЕВ МАХАЧ МАГОМЕДОВИЧ 10.11.1994 г.р., С. БУРТУНАЙ КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

28. ОМАРИЕВ РАСИМ МАГОМЕДОВИЧ 26.12.1984 г.р., С. КАНИ КУЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

29. ПАНАРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.03.1983 г.р., Г. БАРНАУЛ;

30. ПАРФЕНОВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ 05.11.1994 г.р., Г. ВЛАДИМИР;

31. ПЕТКУНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 19.05.1997 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

32. ПЕТРОВ ЮРИЙ АРТУРОВИЧ 04.04.1990 г.р., Г. СЕГЕЖА КАРЕЛЬСКОЙ АССР;

33. ПРОНЬКИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 03.10.1946 г.р., Х. ЗАПАДНЫЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

34. РАХИМОВ КАМАЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 06.03.1980 г.р., Г. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

35. СЕФИБЕКОВ ТИГЕРАН РАМИДИНОВИЧ 14.08.1997 г.р., С. ДАРКУШ-КАЗМАЛЯР СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

36. СМЕКАЛЬ ДЖЕССИКА СЕРГЕЕВНА (ЯКОНЮК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА)13.04.1999 г.р., Г. ОМСК;

37. СПИРИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 24.02.1986 г.р., Г. ИВАНОВО;

38. СТУКАЛО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 09.09.1998 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА;

39. СУЛЕЙМАНОВ ИСМАТУЛЛА САИБОВИЧ 28.06.1997 г.р., Г. ЖАЛАЛ-АБАД ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

40. ХАДЖИЕВ ЗАГИР ХАМЗАТОВИЧ 14.02.1988 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

41. ХОЛИНОВ ФОТЕХ МУХАБАТШОЕВИЧ 22.10.1978 г.р., К. ДУРШЕР ВАНЧСКОГО РАЙОНА ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом