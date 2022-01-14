Перечень изменен

Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. SANAULLAH GHAFARI* (Dr. Shahab al Muhajir; Shahab Mahajar; Shahab Mohajir; Shahab Muhajer; Shihab Mahajar; Shihab Mohajir; Shihab Muhajer; Shihab al Muhajir), 28.10.1994 г. р., Afghanistan, Afghanistan
Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. АБДУЛЛАГАДЖИЕВ МУРАД ШАМИЛЬЕВИЧ*, 24.07.1996 г.р. , Г. КИЗЛЯР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
2. АБЛИЕВ ИМАМ БИЙМУРЗАЕВИЧ*, 03.12.1996 г.р. , Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
3. АДЖИЕВА ЛАЗАРИДА РОМАЗАНОВНА*, 10.03.1989 г.р. , СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ;
4. АСТАФЬЕВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ*, 02.01.1974 г.р. , С. ИСАКЛЫ ИСАКЛИНСКОГО РАЙОНА КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ;
5. АШУРАЛИЕВ АББОС МАМАДАЛИ УГЛИ*, 02.05.1997 г.р. , КАСАНСКИЙ РАЙОН КАШКАДАРИЬНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
6. БИРЮКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 24.08.1983 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
7. БИЯНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 01.06.2003 г.р. , Г. ОМСК;
8. БОБОЕВ МАШРАФЖОН АКРАМЖОНОВИЧ*, 27.10.1979 г.р. , РИШТАНСКИЙ РАЙОН ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
9. БОГДАНОВ РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ*, 28.03.2002 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
10. БОРЗАЕВ МАК-МАГОМЕД ВАХАЕВИЧ*, 26.06.1987 г.р. , С.КУРЧАЛОЙ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
11. БУРАХЛЯ КАМЕЛ*, 22.08.1958 г.р. , Г. ТЕНИЯ, АЛЖИР;
12. БУХАРМЕТОВ АЛЬБЕРТ ФАРИТОВИЧ, 07.07.1979 г.р. , ГОР.СТЕРЛИТАМАК БАШКИРСКОЙ АССР;
13. ВАНДАХАЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 04.12.1999 г.р., П. ОССОРА КАРАГИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;
14. ВЕДЗИЖЕВА МАДИНА РУСЛАНОВНА*, 01.09.2003 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;
15. ВОХИДОВ АБДУЛБОСИД ФАРИДУНОВИЧ*, 15.10.1996 г.р., Н.П. НУРАБАД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
16. ГАДЖИЕВ РАУФ РУФЕТОВИЧ*, 29.08.1994 г.р., С. ЕРСИ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
17. ГАДЖИЕВ РИЗВАН САПИГУЛЛАЕВИЧ*, 09.11.1985 г.р., Г. МАДЖАЛИС РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
18. ГАДОЕВ ХОЛЕР МУЛОРАХМОНКУЛОВИЧ*, 13.01.1995 г.р. , СОХСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
19. ГАЙВОРОНСКИЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 25.06.1985 г.р., Г. ПЕНЗА;
20. ГАЙРАБЕКОВ УСМАН АСЛАМБЕКОВИЧ*, 10.10.1985 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
21. ГАПУРАХУНОВ ЗОЙИР ТАХИР УЭЛИ*, 12.03.1994 г.р., П. ЯНГИХАЯТ УРТАЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ;
22. ГИМАЛЕТДИНОВА ФАЙЛАРА БУЛАТОВНА*, 21.08.1985 г.р., Д. НОВОУСМАНОВО БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
23. ГОЛДОБИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, 22.05.1990 г.р., ГОР. ПЕРМЬ;
24. ГОРОХОВСКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 22.09.1974 г.р., ГОР. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
25. ДАУДОВ АСЛАН БАУДИНОВИЧ*, 07.01.1976 г.р., С. СУВОРОВ-ЮРТ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
26. ДОЛГОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 27.11.1988 г.р. , Г. ЮГРА ЮРГИНСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
27. ЕФРЕМОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23.04.1989 г.р. , Г. ПЕРМЬ;
28. ЖУРАЕВ ШЕРОЗИ ХОЛМУРОД УГЛИ*, 19.02.1994 г.р., С. ЧИНОР АЛТЫНСАЙСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
29. ЖУРБЕНКО АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ, 06.10.1990 г.р., Г. КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;
30. ЗАЙНЫШЕВ ЯВДАТ ГАЛЛЯМОВИЧ, 15.01.1960 г.р. , Д. ХАМИТОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
31. ЗАКАРИЯЕВ ЗАКАРИЯ КАРИМУЛАЕВИЧ*, 19.06.1986 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ ДАССР;
32. ИВАШЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 03.09.1960 г.р. , Г. СЫКТЫВКАР КОМИ АССР;
33. ИГНАТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 15.01.1997 г.р., Г. ОРЕЛ;
34. ИПКАЕВА ЗЯЙТУНА АЙСЕЕВНА*, (ИПКАЕВА ЗЕЙТУНА АЙСЕЕВНА), 30.11.1977 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
35. ИСРАПИЛОВА СУМАЯ МАГОМЕДОВНА*, 17.04.1998 г.р., Г. КАИР РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ;
36. КАБИЛОВ МАГОМЕД ГИЛАНИЕВИЧ*, 09.03.1984 г.р., С. САМАШКИ АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
37. КАДИЕВА РАВИЛЯ КАСИМОВНА*, 25.09.1976 г.р. , С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
38. КАДИЕВА ХАЛИДА САЙЯФОВНА*, (БАЗЕЕВА ХАЛИДА САЙЯФОВНА; КАДИЕВА ХАЛИДЯ САЙЯФОВНА), 15.01.1968 г.р. , С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
39. КАЗАНОВ МАРАТ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 05.01.1988 г.р., С. КЫЗБУРУН-3 БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
40. КАМИНСКИЙ ГЛЕБ АНДРЕЕВИЧ*, 18.09.1981 г.р. , Г. МОСКВА;
41. КИНЖИГАЛИЕВ АСХАТ МАХМУДОВИЧ*, 29.07.1993 г.р., П.Г.Т. АЛЕКСАНДРОВ ГАЙ АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
42. КОВАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29.11.2002 г.р. , ГОР. УССУРИЙСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;
43. КОКОРЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 06.09.2001 г.р., ГОР. СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
44. КОЛОМИЙКО НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ*, 08.11.2003 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
45. КОМАНДИРОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ*, 05.07.1995 г.р. , Г. СМОЛЕНСК;
46. КОРНИЛАЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 27.06.1990 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
47. КУЗЬМИЧЕВ РУСТЕМ СЕРГЕЕВИЧ*, 17.06.1993 г.р., С. АПАСТОВО АПАСТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;
48. КУЛДАШОВ ДАВРОНБЕК ШУКУРУЛЛО УГЛИ*, 24.04.1994 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;
49. КУШБАКОВ ДИНМУХАММАД ШУХРАТОВИЧ*, 20.09.1998 г.р., КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
50. ЛАБАЗАНОВ МАЙКЛ ЮРЬЕВИЧ*, 05.03.1995 г.р. , С. КРУГЛОЛЕССКОЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
51. ЛАПКИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 10.05.1977 г.р., Г. РИГА РЕСПУБЛИКИ ЛАТВИЯ;
52. ЛЕЖНЕВ МАТВЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ*, 03.05.2003 г.р., ГОР. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
53. ЛУГОВОЙ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 29.07.2001 г.р., ГОР. КИЕВ, УКРАИНА;
54. ЛУКМАНОВ НАИЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ*, 06.09.1997 г.р., Г. УФА;
55. МАЗУНИН АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 24.05.1988 г.р., Г. ГУБАХА ПЕРМСКОГО КРАЯ;
56. МАЛАШЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 04.09.1996 г.р., П. МЕРКУЛАЕВКА МАЙКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ;
57. МАМАДАМИНОВ МУСЛИМБЕК ЭРКИНЖОНОВИЧ*, 01.05.2001 г.р., КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
58. МАРТЫНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 16.09.1994 г.р., С. ПОРЕЧЬЕ МАКАРОВСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
59. МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 10.07.1986 г.р., П. ПРИМОРСКИЙ Г. ФЕОДОСИИ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;
60. МАХАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 09.10.1976 г.р., С. ЭВОРОН СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
61. МАШРАБОВ АЛИШЕР АДХАМ УГЛИ*, 16.07.1994 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;
62. МИРЗОМУДИНОВ БЕХРУЗ МАХМАДЮНУСОВИЧ*, 20.08.2001 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
63. МОСКАЛЕНКО ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 08.10.2003 г.р., Г. ОМСК;
64. МУРГИН АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ*, 30.03.1981 г.р., ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ;
65. МУСАБЕКОВ САМИР ЮСУФОВИЧ, 11.04.1988 г.р., С. ХЛЮТ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
66. МУХАМАТЬЯНОВ РУСЛАН РАДИСОВИЧ*, 11.10.1976 г.р., С. КОРФ ОЛЮТОРСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;
67. МЯКУШЕВА НАЗИЛЯ АЙСЕЕВНА*, 01.02.1966 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
68. НАСИБОВ УМАРАСХАБ ДИБИРМАГОМЕДОВИЧ*, 05.12.1960 г.р., С. ЭЧЕДА ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
69. НАСИБОВА ЗОЯ БЕТЕРСУЛТАНОВНА*, 19.05.1961 г.р., С. ВАСИЛЬЕВКА АЛАМЕДИНСКОГО РАЙОНА КИРГИЗСКОЙ ССР;
70. НИГМАТУЛЛИН АРТЕМ ИЛЬГИЗОВИЧ*, (НИГМАТУЛЛИН АРТЁМ ИЛЬГИЗОВИЧ), 16.05.1998 г.р., Г. ТЮМЕНЬ;
71. НИШОНОВ ФАРИДУН СОЛИЖОНОВИЧ*, 14.06.1993 г.р., СОВХОЗ ГУМАНИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
72. ОГУЗ ИНСА СОЛТАН-ХАМИДОВНА*, (ОГУЗОВА ИНЕССА СОЛТАН-ХАМИДОВНА), 23.01.1992 г.р., Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
73. ОЛЕЙНИК ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 01.03.1977 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;
74. ОСМАНОВ АСХАБ ОСМАНОВИЧ*, 26.06.2000 г.р., С. КОКРЕК ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
75. ОХАПКИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, 01.05.1962 г.р., Г. ЗАВОЛЖСК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
76. ПАЛАГУТА ИННА ЮРЬЕВНА*, 13.01.1987 г.р., С. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
77. ПАРЧИЕВ МУСТАФА АБУКАРОВИЧ*, 30.04.1997 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;
78. ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 26.03.1954 г.р., П. МАГНИТКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
79. ПИСКАРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 30.04.1956 г.р., С. БЕЛЕНИХИНО ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
80. ПОПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29.03.2003 г.р. , Г. ОМСК;
81. ПОПОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 07.10.1985 г.р., СТ. РАЗДОРСКАЯ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
82. САВЕЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 28.06.1983 г.р., Г. АРМЯНСК КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;
83. САФИН ФАРИД НАКИПОВИЧ*, 16.10.1983 г.р., П. ПАРАНЬГА ПАРАНЬГИНСКОГО РАЙОНА МАРИЙСКОЙ АССР;
84. СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 11.06.1962 г.р., Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
85. СКОТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ*, 14.10.1996 г.р., Г. ОСИННИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
86. СКУПОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, 16.03.1995 г.р. , Г. ВОЛГОГРАД;
87. СУББОТИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 14.09.1965 г.р., П. ЧЕРКАССКОЕ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ;
88. СУЛТАНОВ БЕКХАН ЮНУСОВИЧ*, 02.03.1952 г.р., Н.П. КАБАИ-ТАКИР ЦЮРУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ;
89. ТАЛЫБОВА КАМИЛЯ АБДУРРАХМАНОВНА*, (КАНАШИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА), 08.08.1990 г.р., Г. БЕЛГОРОД;
90. ТАПАЕВ ВИСИТА ЛОМ-БЕКОВИЧ*, 03.05.1998 г.р., Г. УРУС-МАРТАН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
91. ТАРАНЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 12.11.1991 г.р., Г. КЕМЕРОВО;
92. ТУХТАЕВ НАСИМЖОН НОЗИМЖОНОВИЧ*, 05.05.1998 г.р., Г. ИСФАРЫ ИСФАРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
93. УСМАНОВ ОРИФЖОН НОДИРЖОН УГЛИ*, 09.11.1991 г.р., Г. ТАШКЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
94. УХЕЙДА СУЛЕЙМАН ОСМАН*, 01.08.1969 г.р., Г. АЛЬ-ДЖОУФ РАЙОН АЛЬ-КОФРА ГОСУДАРСТВА ЛИВИИ;
95. УЯНАЕВ АЗАМАТ ИЗРАИЛОВИЧ*, 01.10.1984 г.р. , ГОР. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
96. ФАЙЗИЕВ МУХАММАДАЛИ МАНСУР УГЛИ*, 15.03.1991 г.р., КАСАНСКИЙ РАЙОН КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
97. ХАКИМОВ ДАНИЛ ИЛЬДАРОВИЧ*, 11.07.2002 г.р. , ГОР. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
98. ХАСАНЖОНОВ РУСЛАН ХАТАМЖОН УГЛИ*, 01.08.1995 г.р., Г. АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
99. ХОЛБОЕВ АЗАМАТ САГИЗОВИЧ*, 01.01.1993 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
100. ХУДАЙБЕРДИЕВА НАСИПЛИ АБДУРАХМАНОВНА*, 23.07.1991 г.р., С. НОВО-ВЛАДИМИРОВКА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
101. ЧЕРНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 07.01.1971 г.р. , РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ;
102. ЮЛДАШЕВ АЗИЗБЕК АБДИПАТАЛОВИЧ*, 09.03.1988 г.р., Г. КЫЗЫЛ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
103. ЮСУПОВ АДАМ ДЖАМАЛАЙЛОВИЧ*, 22.02.1987 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;
104. ЯКИМ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21.10.1983 г.р., Г. ГУБАХА ПЕРМСКОГО КРАЯ;
105. ЯНГАЕВА КАДРИЯ ХАЙДАРОВНА*, 22.09.1999 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
106. ЯНГАЕВА ФАЙРУЗА КАСИМОВНА*, 28.08.1978 г.р., С. БЕЛОЗЕРЬЕ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
Организации и физические лица, исключенные из Перечня на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. АДАЛАЕВА ПАРСИХАТ САЙГИДУЛБАТАЛОВНА 08.03.1995 г.р., С. БАЛАХАНИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
2. АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 02.07.1959 г.р., С. СВЕТЛЫЙ ЧЕСМЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
3. АХМЕДОВ МОМИН ТУРСУНОВИЧ 24.10.1967 г.р., С ШАРК КАРАСУНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ АССР;
4. БЕРЕЖНОЙ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 25.04.1991 г.р., ГОР. НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
5. БОГОЛЕПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 12.06.1961 г.р., Г. ХАБАРОВСК;
6. БОРЫШЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 13.03.1963 г.р., С. БАРАБА КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
7. ГЕРАСИМОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 24.02.1997 г.р., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД;
8. ГЛАВАТСКИХ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 12.01.1997 г.р., Г. КОПЕЙСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
9. ГОЛАЕВ МУРАТ ЗАУРОВИЧ 22.08.1987 г.р., Г. ТЕБЕРДА КАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
10. ГОРБАТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 07.09.1986 г.р., Г. СЫКТЫВКАР;
11. ЕМЕЛЬЯНОВ РАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 07.03.1982 г.р., Г. НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;
12. ЗАЦАРИННЫЙ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 19.11.2004 г.р., ГОР. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
13. КАДЫРОВ ГУСЕЙН ЭРЕКЛИЕВИЧ 24.08.1999 г.р., П. ШАМХАЛ Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
14. КАРМАЦКИЙ ЭРИК ИЛЬГИЗАРОВИЧ 14.05.1998 г.р., Г. КАЗАНЬ;
15. КЕБО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 27.02.1987 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
16. КИРГИЗБЕКОВ АСОМИДИН БОТИРОВИЧ (КИРГИЗБЕКОВ АСОМИДДИН БОТИРОВИЧ)14.03.1985 г.р., П. ХАЕТИ-НАВ ЯВАНСКОГО РАЙОНА КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
17. КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 17.09.1986 г.р., Г. БРЯНСК;
18. КУРБАНОВ МАГОМЕД НАЖМУДИНОВИЧ 05.08.1996 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
19. КУРОЧКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 15.11.2001 г.р., ГОР. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
20. КУСЛИЙ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 09.05.2002 г.р., СТ. ДИНСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
21. МАКАРОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ 21.11.1982 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ;
22. МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 20.03.1990 г.р., Г. КАЗАНЬ;
23. МУРЗИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 02.08.1997 г.р., Г. ТУЛА;
24. МУСАГАДЖИЕВ ДАВУДГАДЖИЯВ АХМЕДХАНОВИЧ 23.08.1986 г.р., С. МАЙДАНСКОЕ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
25. НАЗИМОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 04.05.1965 г.р., ПОС. В-ДАРАСУНСКИЙ ШИЛКИНСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
26. НАКАСОВА ИРЕЙГАНАТ ГАСАЙНИЕВНА 25.08.1996 г.р., СЕЛО БЕРИКЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
27. НУРГАМЗАЕВ МАХАЧ МАГОМЕДОВИЧ 10.11.1994 г.р., С. БУРТУНАЙ КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
28. ОМАРИЕВ РАСИМ МАГОМЕДОВИЧ 26.12.1984 г.р., С. КАНИ КУЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
29. ПАНАРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.03.1983 г.р., Г. БАРНАУЛ;
30. ПАРФЕНОВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ 05.11.1994 г.р., Г. ВЛАДИМИР;
31. ПЕТКУНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 19.05.1997 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
32. ПЕТРОВ ЮРИЙ АРТУРОВИЧ 04.04.1990 г.р., Г. СЕГЕЖА КАРЕЛЬСКОЙ АССР;
33. ПРОНЬКИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 03.10.1946 г.р., Х. ЗАПАДНЫЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
34. РАХИМОВ КАМАЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 06.03.1980 г.р., Г. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
35. СЕФИБЕКОВ ТИГЕРАН РАМИДИНОВИЧ 14.08.1997 г.р., С. ДАРКУШ-КАЗМАЛЯР СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
36. СМЕКАЛЬ ДЖЕССИКА СЕРГЕЕВНА (ЯКОНЮК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА)13.04.1999 г.р., Г. ОМСК;
37. СПИРИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 24.02.1986 г.р., Г. ИВАНОВО;
38. СТУКАЛО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 09.09.1998 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА;
39. СУЛЕЙМАНОВ ИСМАТУЛЛА САИБОВИЧ 28.06.1997 г.р., Г. ЖАЛАЛ-АБАД ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
40. ХАДЖИЕВ ЗАГИР ХАМЗАТОВИЧ 14.02.1988 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
41. ХОЛИНОВ ФОТЕХ МУХАБАТШОЕВИЧ 22.10.1978 г.р., К. ДУРШЕР ВАНЧСКОГО РАЙОНА ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
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