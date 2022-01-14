Песков назвал голословными заявления о якобы подготовке Москвой провокации в Донбассе

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - заметил Песков.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Москва якобы готовит провокацию "под чужим флагом" на востоке Украины, что может стать "оправданием вторжения" в эту страну. Похожие публикации появились и в других западных СМИ, среди них газета The Washington Post, агентства Reuters, AFP и Bloomberg.