Песков опроверг сообщения об отмене бесплатной прививки от коронавируса

Бесплатная вакцинация от коронавируса остается, отменять ее не планируют. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы Максим Иванов написал в Facebook, что кабмин якобы хочет с марта сделать прививку от ковида платной и призвал поторопиться тех, кто раздумывает. Не нужно "плясать" вокруг "антиваксеров" - все, кто хотел, уже привились, считает Иванов. По его словам, "антиваксеры" тяжело болеют коронавирусом, а потом бегут за реабилитацией и тратят врачебное время и ресурсы. Кстати, реабилитацию для непривитых он тоже предсказывает только платную - и уже весной. "Не успел - открывай кошелек", - заканчивает свой пост народный избранник.

"Нет", - не подтвердил информацию о таких планах кабмина Песков.