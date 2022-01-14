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14.01.2022 14:42
Рубрика: Культура

Петр Айду выступит на комикс-фестивале

Текст: Наталья Соколова
Известный пианист Петр Айду выступит с концертом-перформансом "Границы времени" 16 января в ЦВЗ "Манеж" в рамках комикс-фестиваля "Фанерон. Город мечты". В программе - сочинения современных композиторов: Piano Phase для двух роялей Стива Райха и "Звон" для двух роялей Павла Маркелова.
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Фанерон" Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Фанерон"
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Фанерон"
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Стив Райх, родившийся в 1936 году, американский композитор, один из первых авторов музыки в технике минимализма. Павел Маркелов - композитор, главный звонарь старообрядческой церкви. Видеосопровождение для концерта создал мультимедиа-художник и режиссер Платон Инфанте. Платона Инфанте как художника интересует граница между разными измерениями действительности. Например, что может произойти на границе между виртуальным (иллюзорным) и реальным мирами. Он - создатель арт-группы "Хомоурбан". Его работы выставлялись в Третьяковской галерее, Cube-Moscow, Музее AZ и других галереях.

Концерт состоится в рамках комикс-фестиваля "Фанерон. Город мечты", который идет до 18 января в московском "Манеже". В программе фестиваля не только концерты, но и мастер-классы, выставки, квесты.

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